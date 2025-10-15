Advertisement

لبنان

اللواء شقير وزواره.. بحث في المستجدات وشؤون مشتركة

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:32
 إستقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، سفير هنغاريا في لبنان فيرنز تشيلاغ.
خلال اللقاء بحث المجتمعان في الأوضاع العامة وسبل التنسيق مع المديرية في قضايا ذات اهتمام مشترك.
 
كما استقبل شقير، رئيس الجامعة اللبنانية - الفرنسية الوزير السابق الدكتور ميشال نجار مع وفد. وبحث معهم في آخر المستجدات على الساحة المحلية.

 
