لبنان

"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:45
أكّد وزير الصحة ركان ناصر الدين أنّ ملف مياه "تنورين" تقنيّ بحْت، لكنّه أخذ إعلاميًا بُعدًا سياسيًا.
وأوضح في حديث للـLBCI، ورود إخبار للفريق المختص أي فريق الترصّد الوبائيّ في وزارة الصحة يكمن في وجود تلوّث في هذه المياه.

وأشار إلى البلبلة التي أُقيمت على صفحات التواصل الاجتماعيّ في شأن مياه تنورين ما دفع الوزارة إلى التحرك.
وقال: "إزاء ذلك، أُخذت عينات من المياه الموجودة في السوق اللبنانية وأُرسلت إلى مختبر معتمد في وزارة الصحة كما أُخذت عينات من المعمل، لكن ليس على كامل خط الانتاج، فتؤكّد إحدى العينات المأخوذة وجود التلوث".

وأعلن أنّ النتيجة أظهرت وجود التلوث في المياه.

وأشار ناصر الدين إلى أنّ الوزارة وُجدت أمام خيارين، إمّا إقفال الشركة وأخذ إجراءات بحقها من دون التوسع في التحقيق وإمّا أخذ إجراء إحترازيّ فتتوقف موقتًا، الشركة عن تعبئة المياه ويتم التوسع في التحقيق، لتؤخذ بعدئذ، عينات جديدة وتُرسل إلى مختبرات أخرى.

وقال: إذا كانت النتائج الأخرى سلبية أي بمعنى لم يرصد وجود الجرثومة يُلغى الإجراء بحق الشركة فتستكمل العمل، أمّا إذا ثبُت وجودها فنحل المشكلة تقنيًا مع الشركة". 
 

