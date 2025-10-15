Advertisement

لبنان

وهاب عن "تنورين": "بستعمل هذه المياه من سنوات ولم يحصل معي شيء"

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:58
كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على "اكس": 
 
"يا جماعه أنا ما بعرف مين صاحب تنورين لكن أنا بستعمل هذه المياه من سنوات وأستعمل القناني الزجاجيه ولم يحصل معي شيء . يا أخي ما بدي حدا يشكرني انا عبقول كلمة حق ما بيجوز نضرب الاستثمار بهالطريقة لأن الجماعة ما دفعوا خوة . الغلطان لازم ينسجن اذا الشركة او المبتز".
 
وئام وهاب

رئيس حزب

بيجو

13:14 | 2025-10-15
13:07 | 2025-10-15
13:01 | 2025-10-15
12:50 | 2025-10-15
12:30 | 2025-10-15
12:29 | 2025-10-15
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24