وهاب عن "تنورين": "بستعمل هذه المياه من سنوات ولم يحصل معي شيء"

كتب التوحيد العربي عبر حسابه على "اكس":

"يا جماعه أنا ما بعرف مين صاحب لكن أنا بستعمل هذه المياه من سنوات وأستعمل القناني الزجاجيه ولم يحصل معي شيء . يا أخي ما بدي حدا يشكرني انا عبقول كلمة حق ما بيجوز نضرب الاستثمار بهالطريقة لأن الجماعة ما دفعوا خوة . الغلطان لازم ينسجن اذا الشركة او المبتز".