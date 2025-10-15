Advertisement

لبنان

تعاون بين وزارة الإعلام وجامعة بيروت العربية لتطوير مهارات الطلاب

Lebanon 24
15-10-2025 | 06:59
Doc-P-1429739-638961339717165514.png
Doc-P-1429739-638961339717165514.png photos 0
وقّع وزير الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص اتفاقية تعاون شاملة مع رئيس جامعة بيروت العربية البروفسور وائل عبد السلام، في حضور مدير "الوكالة الوطنية للإعلام" زياد حرفوش، ومديرة البرامج في "إذاعة لبنان" ريتا نجيم، وعميدة كلية العلوم الإنسانية في الجامعة الدكتورة صديقة لاشين، ومديرة قسم الإعلام الدكتورة إيمان عليوان.
وجاء توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين الجامعة ووزارة الإعلام، وفتح آفاق جديدة أمام الطلاب للاستفادة العملية والمهنية من خبرات الوزارة ووسائل الإعلام العامة التابعة لها، بما يشمل الوكالة الوطنية للإعلام، وإذاعة لبنان، وسائر الأقسام والمديريات في الوزارة.

وفي كلمته خلال اللقاء، رحب الوزير مرقص بالحضور، وخص بالذكر الطلاب الذين سيكون لهم نصيب مباشر من هذه الاتفاقية، موضحاً أن الهدف الأساسي يتمثل في تبادل الخبرات العملية مع الوزارة، وتمكين الطلاب من التدريب الفعلي في بيئة إعلامية مهنية. وقال مرقص: "الاتفاقية تمثل فرصة للطلاب للتعرّف على الطاقات والخبرات المتاحة في وزارة الإعلام، والتي يمكن أن تضيف قيمة حقيقية لتجربتهم الأكاديمية والعملية".

وأضاف مرقص: "وزارة الإعلام ووسائل الإعلام العام في لبنان، رغم عدم امتلاكها أحدث التكنولوجيا كما هو الحال في المؤسسات الإعلامية الكبرى محلياً أو عربياً أو دولياً، تميزت بالمهنية والموضوعية والحياد، بعيداً عن الانحياز أو فرض أي سياسات أو أفكار على الجمهور سواء كان مشاهدين أو قراء أو مستمعين. هذه هي المهمة الأساسية لتلفزيون لبنان، والوكالة الوطنية للإعلام، وإذاعة لبنان، وسائر الأقسام والمديريات التابعة للوزارة".

وشدد الوزير على أن الاتفاقية ستتيح للطلاب المشاركة العملية في مختلف الإدارات الإعلامية، والاستفادة من خبرات العاملين المخضرمين في الوزارة، إلى جانب الشباب المتفوقين، ما يعزز من قدراتهم ويمنحهم تجربة تعليمية واقعية وقريبة من الواقع المهني. وأضاف: "كل طاقاتنا وخبراتنا، سواء من الشباب أو المخضرمين في الوزارة، ستكون في تصرف الطلاب والطالبات، لكي يغنوا تجربتهم الجامعية ويكتسبوا خبرة عملية لا تُقدر بثمن".

من جهته، رحب البروفسور وائل عبد السلام بالحضور، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقية في ربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي، ومنح الطلاب فرصة ميدانية مباشرة للعمل ضمن بيئة إعلامية حقيقية. وأشار إلى أن الجامعة تسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطوير مهارات طلابها وتمكينهم من اكتساب خبرات عملية تواكب التطورات المهنية الحديثة في قطاع الإعلام.

كما أكدت مديرة البرامج في "إذاعة لبنان" ريتا نجيم وعميدة كلية العلوم الإنسانية الدكتورة صديقة لاشين ومديرة قسم الإعلام الدكتورة إيمان عليوان، أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز التواصل بين الطلاب والبيئة المهنية، وتمكينهم من الانخراط في مشاريع حقيقية، والاستفادة من التوجيه والإشراف المباشر من خبراء الوزارة.

وتعتبر هذه الخطوة أولى الخطوات العملية في إطار التعاون المستقبلي بين وزارة الإعلام والجامعات اللبنانية، بما يضمن نقل الخبرات العملية للطلاب، وتعزيز قدراتهم المهنية، وإعدادهم لسوق العمل الإعلامي وفق أعلى المعايير المهنية، مع التركيز على النزاهة والموضوعية والحياد الإعلامي.
 
 
