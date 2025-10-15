Advertisement

لبنان

خرق جديد في جنوب لبنان... هذا ما قام به العدوّ

Lebanon 24
15-10-2025 | 07:04
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جرافة للعدوّ الإسرائيليّ خرقت الحدود في منطقة غاصونة، شرق بلدة بليدا.
وبحسب المعلومات، يقوم العدوّ بأعمال تجريف داخل الاراضي اللبنانية.
 
 
 
