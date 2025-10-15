في جعيتا.. قداس شكر بعد ترميم كنيسة مار مارون

أقامت رعية – قداس شكر ترأسه النائب البطريركي العام على نيابة صربا المطران بولس ، على نية جميع الذين ساهموا في إعادة تأهيل الكنيسة وتصحيح نظام الصوت فيها. شاركه في القداس هادي ضو، والخوري بولس الريفوني، والخوري نبيل شلهوب، والخوري عمر ، والخوري ميشال حبور، بمشاركة الشمامسة ريمون خضر، طوني منيع، عبده بويز، وجاد فغالي.

وأكد المطران روحانا في عظته أن "إعادة الترميم ليست عملاً هندسياً فحسب، بل تجديد لبيت الله ولروح الجماعة المؤمنة"، شاكراً كل من ساهم بجهده أو موارده أو صلاته لإنجاز العمل. وختم قائلاً: "ليبارك رعية جعيتا ويمنحها الإيمان والفرح والسلام".

وفي ختام القداس، قدمت لجنة الوقف درعين تكريميين للمونسنيور الجديد وللمطران روحانا عربون محبة وتقدير.