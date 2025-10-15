Advertisement

لبنان

في جعيتا.. قداس شكر بعد ترميم كنيسة مار مارون

Lebanon 24
15-10-2025 | 07:09
A-
A+
Doc-P-1429742-638961342757585207.png
Doc-P-1429742-638961342757585207.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت رعية مار مارونجعيتا قداس شكر ترأسه النائب البطريركي العام على نيابة صربا المطران بولس روحانا، على نية جميع الذين ساهموا في إعادة تأهيل الكنيسة وتصحيح نظام الصوت فيها. شاركه في القداس المونسنيور هادي ضو، والخوري بولس الريفوني، والخوري نبيل شلهوب، والخوري عمر الهاشم، والخوري ميشال حبور، بمشاركة الشمامسة ريمون خضر، طوني منيع، عبده بويز، وجاد فغالي.
Advertisement
وأكد المطران روحانا في عظته أن "إعادة الترميم ليست عملاً هندسياً فحسب، بل تجديد لبيت الله ولروح الجماعة المؤمنة"، شاكراً كل من ساهم بجهده أو موارده أو صلاته لإنجاز العمل. وختم قائلاً: "ليبارك الرب رعية جعيتا ويمنحها الإيمان والفرح والسلام".
وفي ختام القداس، قدمت لجنة الوقف درعين تكريميين للمونسنيور الجديد وللمطران روحانا عربون محبة وتقدير.

مواضيع ذات صلة
الرئيس ميشال عون وعقيلته يزوران ضريح القديس شربل في دير مار مارون عنايا
lebanon 24
15/10/2025 20:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن إغلاق الجيش لتقاطع كنيسة مار مخايل
lebanon 24
15/10/2025 20:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قداس عيد مار روحانا.. دعوة إلى التواضع والرجاء في زمن القسوة
lebanon 24
15/10/2025 20:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الهندي وبايراقداريان يتفقان على ترميم منشأتين رياضيتين
lebanon 24
15/10/2025 20:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24

كنيسة مار مارون

المونسنيور

مار مارون

الكنيست

الخوري

الهاشم

روحانا

كنيسة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-10-15
13:07 | 2025-10-15
13:01 | 2025-10-15
12:50 | 2025-10-15
12:30 | 2025-10-15
12:29 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24