لبنان

بيان صادر عن وزارة الخارجية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
15-10-2025 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1429743-638961345725204593.png
Doc-P-1429743-638961345725204593.png photos 0
تعليقًا على مقال نشرته إحدى الصحف اللبنانية والذي تناول عمل سفارة لبنان في اوتاوا، صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين، الآتي:
"نشرت إحدى الصحف في عددها الصادر اليوم مقالا تناول عمل سفارة لبنان في أوتاوا، وتضمن العديد من المغالطات، ويهمّ وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:

إنّ ما ورد في المقال حول أداء الموظفين والعاملين في سفارة لبنان في أوتاوا عار من الصحة وينطوي على معلومات غير دقيقة. وتشهد الجالية اللبنانية في كندا على مهنية البعثة اللبنانية وحِرصها الدائم على متابعة جميع الخدمات القنصلية وسائر الشؤون المتصلة بأبناء الجالية.

كما يهمّ الوزارة التأكيد أنّ السفير الجديد بشير طوق، لم يلتحق بعد بمركز عمله في أوتاوا، ولا يزال يمارس مهامه الرسمية في مركزه الحالي إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين حرصها الدائم على قيام البعثات اللبنانية بمهامها الموكلة إليها في خدمة أبناء الجالية اللبنانية في الخارج، وأنّ سفراءها وديبلوماسييها ملتزمون بأعلى معايير المهنية والمسؤولية الوطنية.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام  توخّي الدقة في نقل المعلومات وتجنب الاخبار المنافية للواقع ذات الخلفيات المكشوفة، احترامًا للحقيقة".

                
