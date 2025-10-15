بيان صادر عن وزارة الخارجية.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

تعليقًا على مقال نشرته إحدى الصحف والذي تناول عمل في اوتاوا، صدر عن ، الآتي:"نشرت إحدى الصحف في عددها الصادر اليوم مقالا تناول عمل سفارة في أوتاوا، وتضمن العديد من المغالطات، ويهمّ والمغتربين توضيح ما يلي:إنّ ما ورد في المقال حول أداء الموظفين والعاملين في سفارة لبنان في أوتاوا عار من الصحة وينطوي على معلومات غير دقيقة. وتشهد في على مهنية البعثة اللبنانية وحِرصها الدائم على متابعة جميع الخدمات القنصلية وسائر الشؤون المتصلة بأبناء الجالية.كما يهمّ الوزارة التأكيد أنّ السفير الجديد بشير طوق، لم يلتحق بعد بمركز عمله في أوتاوا، ولا يزال يمارس مهامه الرسمية في مركزه الحالي إلى حين استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين حرصها الدائم على قيام البعثات اللبنانية بمهامها الموكلة إليها في خدمة أبناء الجالية اللبنانية في الخارج، وأنّ سفراءها وديبلوماسييها ملتزمون بأعلى معايير المهنية والمسؤولية الوطنية.وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام توخّي الدقة في نقل المعلومات وتجنب الاخبار المنافية للواقع ذات الخلفيات المكشوفة، احترامًا للحقيقة".