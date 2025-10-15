زيارات تفتيشية لضبط مخالفات في قطاع التأمين

أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان في بيان، أنها نفذت، بتوجيه من والتجارة، سلسلة زيارات ميدانية إلى محيط مصلحة تسجيل السيارات في بمؤازرة من ، حيث تمت معاينة المحال التي تسوّق عقود التأمين.

وتم تنظيم محاضر وجاهية بحق المخالفين، مؤكدة استمرار الحملة في مختلف المناطق لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المؤمنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس أعمال التأمين بشكل غير نظامي.