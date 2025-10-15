Advertisement

لبنان

زيارات تفتيشية لضبط مخالفات في قطاع التأمين

Lebanon 24
15-10-2025 | 07:16
أعلنت لجنة مراقبة هيئات الضمان في بيان، أنها نفذت، بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة، سلسلة زيارات ميدانية إلى محيط مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانة بمؤازرة من أمن الدولة، حيث تمت معاينة المحال التي تسوّق عقود التأمين.
وتم تنظيم محاضر وجاهية بحق المخالفين، مؤكدة استمرار الحملة في مختلف المناطق اللبنانية لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المؤمنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يمارس أعمال التأمين بشكل غير نظامي.
