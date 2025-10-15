كرامي يزور دبوسي.. تجديد للثقة في انتخابات غرفة التجارة

Advertisement

زار النائب فيصل كرامي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال توفيق دبوسي، في حضور نائبيه نخيل يمين وإبراهيم فوز وأمين المال بسام رحولي وأعضاء هنري حافظ وجورج نجار وحسام قبيطر ومصطفى اليمق.وأوضح النائب كرامي أن زيارته "تأتي لتهنئة الرئيس دبوسي بتجديد الثقة به وإنتخاب عضو مجلس الإدارة نخيل يمين نائبا له ومجلس الإدارة، مؤكدا تقديره العالي "للدور الوطني الذي تؤديه الغرفة في دعم الاقتصاد وتحريك عجلة التنمية في طرابلس والشمال ولبنان عموما".وأشار إلى أن "غرفة طرابلس أثبتت أنها منصة وطنية رائدة للعمل الاقتصادي المتكامل، وأن ما تقوم به من مشاريع ومبادرات وطنية يعكس رؤية استراتيجية لتحويل طرابلس إلى مركز اقتصادي حيوي على مستوى والمنطقة".ونوه كرامي بـ"الرؤية الشاملة التي يقودها دبوسي لتوحيد الجهود بين مرفأ طرابلس ومطار الرئيس رينه في القليعات والمنطقة الاقتصادية الخاصة"، مبديا إعجابه بخطة الغرفة "لشراء العقارات التي باتت تمتلكها وستحتضن المشاريع الاقتصادية الذكية ضمن منظومة واحدة تعزز مكانة طرابلس الكبرى كمحور للتنمية والحداثة".وأكد أن "النجاح الذي تحققه الغرفة يعود إلى التناغم بين حكمة رئيسها وتعاون مجلس إدارتها"، معتبرا أن "هذا النموذج من العمل الجماعي يشكل قدوة في الأداء والإنتاجية".وفي الشأن الوطني، شدد كرامي على أن "انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يكون مدخلا للاستقرار السياسي والاقتصادي، وأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الاقتصاد المنتج، حيث تلعب غرفة طرابلس دورا محوريا في وضع الرؤى والمشاريع القادرة على تحقيق النهوض"، ولاحظ "مؤشرات أن سوق العقارات في طرابلس يسجل تحسنا دائما"، وأشار إلى أن "الوضع الأمني في طرابلس تحسن نسبيا، لكنه ليس مثاليا بعد، وأن تحسنه سينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي إذا أحسن الاستثمار فيه".وختم مشددا على ان "طرابلس طاقة لم تعط حقها بعد، والاقتصاد هو البداية الصحيحة. فعلينا أن نلتقط الفرص ونوحد الجهود لبناء مستقبل يليق بطرابلس وكل لبنان".، شكر دبوسي كرامي على زيارته ولفتته الكريمة، مثمنا مواقفه "الداعمة لدور الغرفة ومسيرتها"، ومؤكدا أن غرفة طرابلس الكبرى "ستبقى بيتا جامعا لكل القوى الاقتصادية والوطنية وشريكا في تنفيذ المبادرات الكبرى التي تخدم المدينة والشمال وكل لبنان".