زوار بري.. نقاش في الأوضاع العامة وشؤون القطاع الصناعي

استقبل ، وزير الصناعة المهندس جو ، في مقر الرئاسة الثانية في ، وبحث المجتمعان في آخر المستجدات والاوضاع العامة وشؤونا متصلة بالقطاع الصناعي وبرامج عمل الوزارة.والتقى السابق الدكتور الذي قدم له كتابه "الثبات في وجه ".ومن زوار رئيس المجلس أيضا رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الوسط (الميدل ايست) محمد ، وكان بحث في أوضاع الشركة وبرامج عملها.