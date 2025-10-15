Advertisement

لبنان

زوار بري.. نقاش في الأوضاع العامة وشؤون القطاع الصناعي

Lebanon 24
15-10-2025 | 07:30
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وبحث المجتمعان في آخر المستجدات والاوضاع العامة وشؤونا متصلة بالقطاع الصناعي وبرامج عمل الوزارة.
والتقى بري وزير الصحة السابق الدكتور فراس الأبيض الذي قدم له كتابه "الثبات في وجه العاصفة".
 
ومن زوار رئيس المجلس أيضا المدير العام رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الوسط (الميدل ايست) محمد الحوت، وكان بحث في أوضاع الشركة وبرامج عملها.
