لبنان

بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-10-2025 | 07:55
لاحظ فريق "لبنان 24" في جولة قام بها، أنّ عدّة محلات لا تزال تحتفظ بعبوات مياه "تنورين" في متاجرها، ولا يزال هناك إقبال من بعض المواطنين على شرائها، على الرغم من أنّ وزارة الصحة طلبت سحب منتجات الشركة من الأسواق، بعد صدور نتائج العيّنات التي أظهرت وجود باكتيريا "pseudomonas aeruginosa".
في المقابل، لُوحِظَ أيضاً أنّ العديد من المواطنين تهافتوا على شراء صناديق مياه يتمّ إنتاجها في شركات أخرى، كما لو كانت هناك من أزمة، علماً أنّ المختبرات التابعة لوزارة الصحة بصدد إجراء تحاليل على أنواع مُختلفة من عبوات المياه، لتبيان حقيقة التلوّث الذي أثار ضجّة في لبنان وفي الخارج.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

