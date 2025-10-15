Advertisement

لبنان

مجلس الإنماء والإعمار يوضح تفاصيل مشروع جر مياه الأولي

Lebanon 24
15-10-2025 | 08:00
أصدر مجلس الإنماء والإعمار بيانًا يوضح فيه بعض النقاط المثارة حول مشروع زيادة مصادر المياه لبيروت الكبرى (الثاني)، المعروف باسم مشروع جر مياه الأولي، مؤكداً أن هناك موضوع قرض إضافي يتم العمل على إبرامه بين الحكومة اللبنانية والبنك الدولي لاستكمال تنفيذ المشروع.
وأشار المجلس، الذي يُعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ بعض المكونات الأساسية للمشروع، إلى وجود معلومات مغلوطة تم تداولها مؤخرًا في وسائل الإعلام، لذلك قام بإعداد تقرير مفصل يقدم توضيحات حول هذه المغالطات. ويغطي التقرير عددًا من الأسئلة والمواضيع المثارة، بما في ذلك أهمية المشروع، والمناطق المستفيدة منه، والواقع الحالي للمياه فيها، وكذلك جدواه الاقتصادية.

كما يوضح التقرير مكونات المشروع، والاشغال المنفذة والمتبقية، ومصادر المياه وكمياتها، ونوعية المياه القادمة، ودرجة تلوثها وقابلية معالجتها. ويشرح أيضًا ارتباط المشروع وتأثيره على غيره من المشاريع أو المناطق الأخرى، وما إلى ذلك من تفاصيل هامة تهم الرأي العام.

وأشار المجلس إلى أن التقرير متاح على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الإنماء والإعمار، بحيث يمكن لأي شخص مهتم الاطلاع على كامل التفاصيل عبر الرابط:
https://www.cdr.gov.lb/en-US/Studies-and-reports.aspx

وأكد البيان أن الهدف من نشر هذا التقرير هو تعزيز الشفافية وتقديم معلومات دقيقة وواضحة للرأي العام حول المشروع الحيوي، الذي يسهم في تعزيز مصادر المياه وضمان الاستقرار المائي في بيروت الكبرى والمناطق المحيطة.
