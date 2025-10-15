Advertisement

المقدم جمال يزور الرافعي.. وبحث في سبل تعزيز التعاون

Lebanon 24
15-10-2025 | 08:09
زار قائد الفوج السيار الرابع في قوى الأمن الداخلي المقدم زياد جمال، محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي في مكتبها في سرايا طرابلس، يرافقه عدد من ضباط الفوج الكبار.
وقدم المقدم جمال التهاني للمحافظ الرافعي، لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة، ناقلا تمنيات قيادة الفوج لها بالتوفيق في مسؤولياتها الإدارية. كما وجه إليها دعوة رسمية لحضور مناورة ميدانية تقام تحت عنوان "محاكاة حول دور ومهام الفوج السيّار الرابع"، بتنظيم من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – وحدة القوى السيّارة.

وتخلل اللقاء بحث في الأوضاع الأمنية العامة في مدينة طرابلس ومحافظة الشمال، وسبل تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والإدارية لضمان الاستقرار والسلامة العامة.
 
(الوكالة الوطنية)
