المقدم جمال يزور الرافعي.. وبحث في سبل تعزيز التعاون

زار قائد الفوج السيار الرابع في المقدم ، محافظ بالإنابة في مكتبها في سرايا ، يرافقه عدد من ضباط الفوج الكبار.وقدم المقدم جمال التهاني للمحافظ الرافعي، لمناسبة تسلمها مهامها الجديدة، ناقلا تمنيات قيادة الفوج لها بالتوفيق في مسؤولياتها الإدارية. كما وجه إليها دعوة رسمية لحضور مناورة ميدانية تقام تحت عنوان "محاكاة حول دور ومهام الفوج السيّار الرابع"، بتنظيم من – وحدة القوى السيّارة.وتخلل اللقاء بحث في الأوضاع الأمنية العامة في مدينة طرابلس ومحافظة ، وسبل تعزيز التعاون بين والإدارية لضمان الاستقرار والسلامة العامة.