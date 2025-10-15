جولة رقابية للصحة في أفران صور

في إطار الحملة التي تقوم بها لمراقبة صحة وسلامة السلع التي تنتجها الأفران، قام رئيس طبابة في الدكتور والمراقبين الصحيين بجولة على أفران في مدينة صور.

Advertisement

الجولة شملت مستودعات التخزين وعمليات النقل والعجن وتخزين المياه والتأكد من سلامة وجودة المواد الأولية المستعملة وتم توجيه الارشادات اللازمة وانذارات بوجوب الالتزام التام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء خاصة لجهة النظافة العامة والنظافة الشخصية للعمال واعتماد اللباس الموحد.



كما لوحظ مباشرة بعض الأفران أعمال الصيانة الضرورية ضمن الشروط الصحية المطلوبة وشروط السلامة العامة.