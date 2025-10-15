Advertisement

لبنان

في وسط بيروت... حملات مفاجئة لقوى الأمن

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-10-2025 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1429777-638961403414239597.jpg
Doc-P-1429777-638961403414239597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger



علم "لبنان 24"، أنّ المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ تقوم بحملات مفاجئة في وسط بيروت.
Advertisement


وبحسب المعلومات، تستهدف قوى الأمن السائقين الذين يتحدثون على الهواتف أثناء القيادة، وتُنظم محاضر ضبط بحقّ المخالفين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حواجز مُفاجئة لقوى الأمن ليلا في طرابلس.. وهذا ما تم ضبطه (فيديو)
lebanon 24
15/10/2025 20:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يحافظ على زخمه القوي بعد بيانات أميركية مفاجئة
lebanon 24
15/10/2025 20:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
في بيروت.. حملة أمنية كبيرة جدا (صور)
lebanon 24
15/10/2025 20:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لضبط مخالفات السير.. "حملة لقوى الأمن" في هذه المنطقة
lebanon 24
15/10/2025 20:28:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

وسط بيروت

مديرية ال

لبنان 24

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-10-15
13:07 | 2025-10-15
13:01 | 2025-10-15
12:50 | 2025-10-15
12:30 | 2025-10-15
12:29 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24