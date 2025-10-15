Advertisement

لبنان

توقيف سورية في محلة طريق الجديدة.. هذا ما كانت تقوم به مع شريكها

Lebanon 24
15-10-2025 | 08:45
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيّما تلك المتعلّقة بعمليات تجارة المخدّرات وترويجها، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت حول قيام شخصَين بنقل كمية من المواد المخدِّرة إلى محلة طريق الجديدة على متن سيارة رباعية الدفع.

على الفور باشرت دوريات من المفرزة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة تم تحديد هوية المشتبه بهما، ويدعيان:

س. ح. (مواليد عام 1986، فلسطيني الجنسية)

ف. ف. (مواليد عام 1997، سورية الجنسية)

بتاريخ 07-10-2025، رصدتهما إحدى دوريات المفرزة في المحلة المذكورة، حيث وبكمين محكم جرى الإطباق عليهما وتوقيفهما على متن سيارة رباعية الدفع نوع ” تويوتا FJ CRUISER” لون أبيض.

بتفتيشهما والسيارة، ضُبط معهما:

/13/ كلغ من مادة السالفيا موضبة داخل /26/ كيسًا شفافًا.

/285/غ من مادة الباز موضوعة داخل علبة بلاستيكية

حبوب مخدّرة

مسدس حربي مع ممشط و/12/ طلقة صالحة للاستعمال.

أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
