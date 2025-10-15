توقيف سورية في محلة طريق الجديدة.. هذا ما كانت تقوم به مع شريكها

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق ، ولا سيّما تلك المتعلّقة بعمليات تجارة المخدّرات وترويجها، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء حول قيام شخصَين بنقل كمية من المواد المخدِّرة إلى محلة على متن سيارة رباعية الدفع.على الفور باشرت دوريات من المفرزة المذكورة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة تم تحديد هوية المشتبه بهما، ويدعيان:س. ح. (مواليد عام 1986، فلسطيني الجنسية)ف. ف. (مواليد عام 1997، الجنسية)بتاريخ 07-10-2025، رصدتهما إحدى دوريات المفرزة في المحلة المذكورة، حيث وبكمين محكم جرى الإطباق عليهما وتوقيفهما على متن سيارة رباعية الدفع نوع ” تويوتا FJ CRUISER” لون أبيض.بتفتيشهما والسيارة، ضُبط معهما:/13/ كلغ من مادة السالفيا موضبة داخل /26/ كيسًا شفافًا./285/غ من مادة الباز موضوعة داخل علبة بلاستيكيةحبوب مخدّرةمسدس حربي مع ممشط و/12/ طلقة صالحة للاستعمال.أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختصّ.