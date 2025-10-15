وزير الصناعة يتحرّك... المسّ بسمعة الصناعة اللبنانية خطّ أحمر

بعدما تلقى أكثر من شكوى من أصحاب المصانع والمعامل عن تعرّضهم لحملات ابتزاز من أشخاص مجهولين، علم "لبنان٢٤" أن معاليه تواصل مع عدد من الوزراء المعنيين بهدف وضع حد لكل هذه المحاولات، التي يُقصد منها تشويه سمعة الصناعة ، وبالأخص المصانع الغذائية، مستغلين ما سببه الاجراء، الذي اتخذته في حق شركة المياه .

Advertisement