لبنان

وزير الصناعة يتحرّك... المسّ بسمعة الصناعة اللبنانية خطّ أحمر

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
15-10-2025 | 08:52
بعدما تلقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أكثر من شكوى من أصحاب المصانع والمعامل عن تعرّضهم لحملات ابتزاز من أشخاص مجهولين، علم "لبنان٢٤" أن معاليه تواصل مع عدد من الوزراء المعنيين بهدف وضع حد لكل هذه المحاولات، التي يُقصد منها تشويه سمعة الصناعة اللبنانية، وبالأخص المصانع الغذائية، مستغلين ما سببه الاجراء، الذي اتخذته وزارة الصحة في حق شركة المياه تنورين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

جو عيسى الخوري

وزير الصناعة

وزارة الصحة

عيسى الخوري

الخوري

تنورين

خاص "لبنان 24"

