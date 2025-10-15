Advertisement

لبنان

الصدي يبحث في الأردن الربط الكهربائي وإستجرار الغاز

Lebanon 24
15-10-2025 | 09:01
Doc-P-1429784-638961409909106931.png
Doc-P-1429784-638961409909106931.png photos 0
زار وزير الطاقة والمياه جو الصدي عمّان حيث التقى نظيره الاردني وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة وتركّز البحث على إستجرار الطاقة وعلى واقع خط الغاز العربي إلى لبنان، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
الخرابشة أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين الأردن ولبنان، مشيرًا إلى التوجيهات الملكية السامية بتمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين والى جاهزية الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.
لبنان

إقتصاد

صالح الخرابشة

وزير الطاقة

في الأردن

جو الصدي

الخرابشة

الثروة

