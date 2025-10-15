الصدي يبحث في الأردن الربط الكهربائي وإستجرار الغاز

Advertisement

زار والمياه عمّان حيث التقى نظيره الاردني وزير الطاقة والثروة المعدنية د. وتركّز البحث على إستجرار الطاقة وعلى واقع خط العربي إلى ، في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.أكد خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين ولبنان، مشيرًا إلى التوجيهات الملكية السامية بتمتين التعاون الاقتصادي بين البلدين والى جاهزية الأردن لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية فور اكتمال جاهزية الأطراف الأخرى ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن خطوط الربط من جهة الأردن جاهزة بالكامل.