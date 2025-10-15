Advertisement

لبنان

السفير الهندي وبايراقداريان يتفقان على ترميم منشأتين رياضيتين

Lebanon 24
15-10-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1429785-638961410351156944.png
Doc-P-1429785-638961410351156944.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، سفير جمهورية الهند محمد نور رحمن شيخ، وتم البحث في مذكرة التفاهم التي ينوي الجانبان توقيعها والتي تتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بينهما، والقاضي بقيام السفارة الهندية بتأهيل منشأتين رياضيتين مغلقتين تضررتا بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان في زوطر الشرقية (النبطية) وعين التينة (البقاع).
Advertisement

كم تم التشاور في العلاقات المستقبلية بين البلدين وتطوير التنسيق بينهما في مختلف المجالات، لا سيما في الأطر الشبابية والمشاريع والبرامج التي تعدها الوزارة.

وأعربت الوزيرة بايراقداريان عن تقديرها الكبير "لمشاركة سفارة الهند وجاليتها المقيمة في لبنان بأعداد كبيرة في النسخة الرابعة من مهرجانات الرياضة للجميع 2025 التي نظمتها الوزارة"، شاكرة السفير رحمن شيخ على "دوره المؤثر في هذا المجال"، واعتبرت ان "مشاركة الهند في هذا الحدث وعروض اليوغا التي قدمت، هي قيمة مضافة".
مواضيع ذات صلة
الحاج بحث مع السفير الهندي في سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الاتصالات
lebanon 24
15/10/2025 20:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير استقبل السفير الهندي وهنأه بذكرى استقلال بلاده
lebanon 24
15/10/2025 20:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الشباب والرياضة تفتح ملف فساد جديد في المنشآت الرياضية
lebanon 24
15/10/2025 20:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الشباب بحثت في واقع المنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة
lebanon 24
15/10/2025 20:28:33 Lebanon 24 Lebanon 24

عين التينة

المستقبل

جمهورية

الوزيرة

البقاع

الرياض

لبنان

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-10-15
13:07 | 2025-10-15
13:01 | 2025-10-15
12:50 | 2025-10-15
12:30 | 2025-10-15
12:29 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24