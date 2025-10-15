السفير الهندي وبايراقداريان يتفقان على ترميم منشأتين رياضيتين

Advertisement

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، سفير محمد نور شيخ، وتم البحث في مذكرة التفاهم التي ينوي الجانبان توقيعها والتي تتعلق بالاتفاق الذي تم التوصل اليه بينهما، والقاضي بقيام السفارة الهندية بتأهيل منشأتين رياضيتين مغلقتين تضررتا بفعل العدوان الاسرائيلي على في زوطر الشرقية (النبطية) وعين التينة (البقاع).كم تم التشاور في العلاقات المستقبلية بين البلدين وتطوير التنسيق بينهما في مختلف المجالات، لا سيما في الأطر الشبابية والمشاريع والبرامج التي تعدها الوزارة.وأعربت بايراقداريان عن تقديرها الكبير "لمشاركة سفارة الهند وجاليتها المقيمة في لبنان بأعداد كبيرة في النسخة الرابعة من مهرجانات الرياضة للجميع 2025 التي نظمتها الوزارة"، شاكرة السفير رحمن شيخ على "دوره المؤثر في هذا المجال"، واعتبرت ان "مشاركة الهند في هذا الحدث وعروض اليوغا التي قدمت، هي قيمة مضافة".