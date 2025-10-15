مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يؤكد دعم لبنان لمشاريع إعادة الإعمار

Advertisement

زار وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني برئاسة المهندس أسعد صقال، اليوم، رئيس المهندس محمد علي قباني في مقر المجلس، بحضور د. إبراهيم شحرور، لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين في دعم مشاريع والتنمية في .وشارك في اللقاء أعضاء مجلس إدارة المجلس اللبناني الكويتي: ألفونس ديب، هادي سوبرة، طوني بارود، فوزي تامر، ماهر رحم وجو حاتم.وأشاد صقال بجهود قباني ومسيرة مجلس الإنماء والإعمار في تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، مشيراً إلى أهمية دعم الدول الشقيقة والصديقة، وخصوصاً الدول الخليجية، للبنان في هذا الإطار.، قدم قباني عرضاً تفصيلياً لمشاريع المجلس من خلال برنامجي LEAP وGATE، حيث يركز الأول، بقيمة 250 مليون دولار و75 مليون ، على إعادة إعمار البنى التحتية، فيما يختص الثاني، بقيمة 200 مليون دولار، بالمشاريع الزراعية والتنموية، إضافة إلى مشاريع ممولة من الصندوق الكويتي والعربي والبنك الإسلامي.وختم اللقاء بالتأكيد على وقوف دولة الدائم إلى جانب لبنان، وخصوصاً الصندوق الكويتي الذي ساهم في إعادة جدولة أقساط القروض، مما ساعد على تنفيذ مشاريع ملموسة عبر مجلس الإنماء والإعمار.