لبنان
مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي يؤكد دعم لبنان لمشاريع إعادة الإعمار
Lebanon 24
15-10-2025
|
08:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وفد من مجلس رجال الأعمال اللبناني
الكويتي
برئاسة المهندس أسعد صقال، اليوم، رئيس
مجلس الإنماء والإعمار
المهندس محمد علي قباني في مقر المجلس، بحضور
نائب الرئيس
د. إبراهيم شحرور، لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين في دعم مشاريع
إعادة الإعمار
والتنمية في
لبنان
.
وشارك في اللقاء أعضاء مجلس إدارة المجلس اللبناني الكويتي: ألفونس ديب، هادي سوبرة، طوني بارود، فوزي تامر، ماهر رحم وجو حاتم.
وأشاد صقال بجهود قباني ومسيرة مجلس الإنماء والإعمار في تطوير البنى التحتية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، مشيراً إلى أهمية دعم الدول الشقيقة والصديقة، وخصوصاً الدول الخليجية، للبنان في هذا الإطار.
من جهته
، قدم قباني عرضاً تفصيلياً لمشاريع المجلس من خلال برنامجي LEAP وGATE، حيث يركز الأول، بقيمة 250 مليون دولار و75 مليون
يورو
، على إعادة إعمار البنى التحتية، فيما يختص الثاني، بقيمة 200 مليون دولار، بالمشاريع الزراعية والتنموية، إضافة إلى مشاريع ممولة من الصندوق الكويتي والعربي والبنك الإسلامي.
وختم اللقاء بالتأكيد على وقوف دولة
الكويت
الدائم إلى جانب لبنان، وخصوصاً الصندوق الكويتي الذي ساهم في إعادة جدولة أقساط القروض، مما ساعد على تنفيذ مشاريع ملموسة عبر مجلس الإنماء والإعمار.
