محمد خرج ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Advertisement

صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود:العبد الله (من مواليد عام 2002، لبناني).الذي غادر بتاريخ 13-10-2025، من محلّة ، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة ، على أحد الأرقام التالية: 423039- 06، 443889-06، 441527-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.