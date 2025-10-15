Advertisement

لبنان

محمد خرج ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 09:36
صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:


تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
محمد اسعد العبد الله (من مواليد عام 2002، لبناني).
الذي غادر بتاريخ 13-10-2025، من محلّة طرابلس، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على أحد الأرقام التالية: 423039- 06، 443889-06، 441527-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
