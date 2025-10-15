24
لبنان
سلام استقبل عربيد ومحفوظ
Lebanon 24
15-10-2025
|
09:51
استقبل
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور
نواف سلام
في السراي بعد ظهر اليوم رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الذي أعلن بعد اللقاء: "تم البحث في موضوع مؤتمر بيروت1 والتحضيرات التي نقوم بها، ووضعته في أجواء التنسيق اليومي مع وزير الإقتصاد عامر البساط من
نيويورك
. وتطرقنا أيضا للواقع الإقتصادي ولأمور لها علاقة بمشاريع القوانين التي يتم العمل عليها، وهذا لقاء
دوري
للتشاور.
النقيب محفوظ
واستقبل الرئيس سلام نقيب المعلمين نعمة محفوظ الذي أعلن بعد اللقاء:" تشرفنا بزيارة
دولة الرئيس
سلام وبحثنا معه موضوع عدم تسييل المصرف المركزي أموال رواتب الأساتذة المتقاعدين باللبناني ، فهذه أموالنا وأموال المعلمين في صندوق التعويضات، ورغم أن المبلغ زهيد، وهو ما بين 25 و 30 مليون
ليرة لبنانية
، الا أن المصرف المركزي لم يعد يسيل هذه الأموال، وطلبنا من الرئيس سلام أن يتكلم مع حاكم المركزي، فاذا لم يكن قادرا على تسييل كل المبلغ فليسيل قسما منه ليكون بين أيدي المتقاعدين أموال "كاش."
اما الموضوع الثاني الذي بحثناه فهو المنحة التي أقرت في العام2023 لصندوق التعويضات، وهذه المنحة لم يتمكن وزير المال ياسين جابر من صرفها بسبب عدم وجود موازنة في العام 2023 فتم تقسيمها الى قسمين، قسم يعطى في العام2025 وقسم في العام2026, وبما أننا لم نتقاض شيئا لغاية الآن، سألناه أن يطلب من الوزير جابر أن يسرع في اعطائنا المنحة، وأن يدخل القسم الثاني في العام2026.
وقال: "أبلغنا الرئيس سلام بأن هناك وحدة تشريع بيننا وبين زملائنا في التعليم الرسمي، وأصبح الراتب الرسمي الذي يتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين يضرب بنحو 19 بينما لا زلنا نضرب الراتب الخاص ب 6 أو8، ولا يمكن ان نكمل على هذا المنوال، فهناك نحو5 آلاف أستاذ متقاعد يتضورون جوعا وهم أمضوا في التعليم نحو40 سنة، ولقد وعدنا دولة الرئيس خيرا، وهو سيتواصل مع حاكم
مصرف لبنان
ووزير المالية لتسريع هذه الأمور.
بري إستقبل شارل عربيد ووفد "هيئة أبناء العرقوب" في حضور هاشم حيدر
الحجار استقبل محفوظ: الانتخابات النيابية في موعدها
الأباتي محفوظ استقبل السفير ربيع الشاعر
لقاء بين الحجار ومحفوظ لتعزيز التعاون بين الداخلية والمجلس الوطني للإعلام
رئيس مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
ليرة لبنانية
وزير المالية
دولة الرئيس
مصرف لبنان
نواف سلام
رئيس سلام
لحظات رعب عاشتها أم وطفلها.. ماذا جرى في جبل محسن؟ (صورة)
تيمور جنبلاط: الجالية اللبنانية في البرازيل جسر تواصل حضاري
اللواء عبد الله يزور جريحَي استقصاء جبل لبنان ويشيد بشجاعتهما
في نقابة المحامين.. مؤتمر عن السجون "من الألم إلى الأمل" بحضور وزيري العدل والداخلية
بعد الغارة على طريق صديقين... بيان من "الصحة"
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
