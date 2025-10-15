سلام استقبل عربيد ومحفوظ

استقبل الدكتور في السراي بعد ظهر اليوم رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الذي أعلن بعد اللقاء: "تم البحث في موضوع مؤتمر بيروت1 والتحضيرات التي نقوم بها، ووضعته في أجواء التنسيق اليومي مع وزير الإقتصاد عامر البساط من . وتطرقنا أيضا للواقع الإقتصادي ولأمور لها علاقة بمشاريع القوانين التي يتم العمل عليها، وهذا لقاء للتشاور.

النقيب محفوظ

واستقبل الرئيس سلام نقيب المعلمين نعمة محفوظ الذي أعلن بعد اللقاء:" تشرفنا بزيارة سلام وبحثنا معه موضوع عدم تسييل المصرف المركزي أموال رواتب الأساتذة المتقاعدين باللبناني ، فهذه أموالنا وأموال المعلمين في صندوق التعويضات، ورغم أن المبلغ زهيد، وهو ما بين 25 و 30 مليون ، الا أن المصرف المركزي لم يعد يسيل هذه الأموال، وطلبنا من الرئيس سلام أن يتكلم مع حاكم المركزي، فاذا لم يكن قادرا على تسييل كل المبلغ فليسيل قسما منه ليكون بين أيدي المتقاعدين أموال "كاش."

اما الموضوع الثاني الذي بحثناه فهو المنحة التي أقرت في العام2023 لصندوق التعويضات، وهذه المنحة لم يتمكن وزير المال ياسين جابر من صرفها بسبب عدم وجود موازنة في العام 2023 فتم تقسيمها الى قسمين، قسم يعطى في العام2025 وقسم في العام2026, وبما أننا لم نتقاض شيئا لغاية الآن، سألناه أن يطلب من الوزير جابر أن يسرع في اعطائنا المنحة، وأن يدخل القسم الثاني في العام2026.

وقال: "أبلغنا الرئيس سلام بأن هناك وحدة تشريع بيننا وبين زملائنا في التعليم الرسمي، وأصبح الراتب الرسمي الذي يتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين يضرب بنحو 19 بينما لا زلنا نضرب الراتب الخاص ب 6 أو8، ولا يمكن ان نكمل على هذا المنوال، فهناك نحو5 آلاف أستاذ متقاعد يتضورون جوعا وهم أمضوا في التعليم نحو40 سنة، ولقد وعدنا دولة الرئيس خيرا، وهو سيتواصل مع حاكم ووزير المالية لتسريع هذه الأمور.