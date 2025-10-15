Advertisement

لبنان

سلام استقبل عربيد ومحفوظ

Lebanon 24
15-10-2025 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1429802-638961440986103802.jpg
Doc-P-1429802-638961440986103802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي بعد ظهر اليوم رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي شارل عربيد الذي أعلن بعد اللقاء: "تم البحث في موضوع مؤتمر بيروت1 والتحضيرات التي نقوم بها، ووضعته في أجواء التنسيق اليومي مع وزير الإقتصاد عامر البساط من نيويورك. وتطرقنا أيضا للواقع الإقتصادي ولأمور لها علاقة بمشاريع القوانين التي يتم العمل عليها، وهذا لقاء دوري للتشاور.
Advertisement
 
النقيب محفوظ
واستقبل الرئيس سلام نقيب المعلمين نعمة محفوظ الذي أعلن بعد اللقاء:" تشرفنا بزيارة دولة الرئيس سلام وبحثنا معه موضوع عدم تسييل المصرف المركزي أموال رواتب الأساتذة المتقاعدين باللبناني ، فهذه أموالنا وأموال المعلمين في صندوق التعويضات، ورغم أن المبلغ زهيد، وهو ما بين 25 و 30 مليون  ليرة لبنانية، الا أن المصرف المركزي لم يعد يسيل هذه الأموال، وطلبنا من الرئيس سلام أن يتكلم مع حاكم  المركزي، فاذا لم يكن قادرا على تسييل كل المبلغ  فليسيل قسما منه ليكون بين أيدي المتقاعدين أموال "كاش."
اما الموضوع الثاني  الذي بحثناه فهو المنحة التي أقرت في العام2023 لصندوق التعويضات، وهذه المنحة لم يتمكن وزير المال ياسين جابر من صرفها بسبب عدم وجود موازنة في العام 2023 فتم تقسيمها الى قسمين، قسم يعطى في العام2025 وقسم في العام2026, وبما أننا لم نتقاض شيئا لغاية الآن، سألناه أن يطلب من الوزير جابر أن يسرع في اعطائنا المنحة،  وأن يدخل القسم الثاني في العام2026.
وقال: "أبلغنا الرئيس سلام بأن هناك وحدة تشريع بيننا وبين زملائنا في التعليم الرسمي، وأصبح الراتب الرسمي الذي يتراوح ما بين مليونين وثلاثة ملايين يضرب بنحو 19  بينما لا زلنا نضرب الراتب الخاص  ب 6 أو8،  ولا يمكن ان نكمل على هذا المنوال، فهناك نحو5 آلاف أستاذ متقاعد يتضورون جوعا وهم أمضوا في التعليم نحو40 سنة، ولقد وعدنا دولة الرئيس خيرا، وهو سيتواصل مع حاكم مصرف لبنان ووزير المالية لتسريع هذه الأمور.
 
مواضيع ذات صلة
بري إستقبل شارل عربيد ووفد "هيئة أبناء العرقوب" في حضور هاشم حيدر
lebanon 24
15/10/2025 20:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار استقبل محفوظ: الانتخابات النيابية في موعدها
lebanon 24
15/10/2025 20:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأباتي محفوظ استقبل السفير ربيع الشاعر
lebanon 24
15/10/2025 20:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين الحجار ومحفوظ لتعزيز التعاون بين الداخلية والمجلس الوطني للإعلام
lebanon 24
15/10/2025 20:29:14 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

ليرة لبنانية

وزير المالية

دولة الرئيس

مصرف لبنان

نواف سلام

رئيس سلام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-10-15
13:07 | 2025-10-15
13:01 | 2025-10-15
12:50 | 2025-10-15
12:30 | 2025-10-15
12:29 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24