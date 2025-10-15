عبدالمسيح: هذه السرديات من نسج الخيال!

نشر النائب أديب عبدالمسيح عبر منصة "إكس" بيانا صدر عن مكتبه الإعلامي، قال فيه:

"ورد في بعض المقالات الصحافية والمنصات الإلكترونية أحاديث واستنتاجات ومعلومات غير دقيقة ومضلّلة حول تحالفات النائب في ، وصل بعضها إلى مستوى القصص الخيالية والسرديات العقيمة.يهمّ أن يوضح أن كل ما يتم تداوله في بعيد كل البعد عن الحقيقة. فالنائب لم ولن يوكّل أي جهة حزبية أو غير حزبية للتفاوض باسمه، ولم يُحسم أي تحالف حتى الساعة. وهو يؤكد تمسّكه باستقلالية قراره وحرية تعامله، مع انفتاحه على جميع الانتماءات والقوى من دون استثناء".كما يشدد المكتب على أن أي قرار يُتخذ في هذا الإطار سيُبحث ويُقرّ داخل لـ "مساحة"، ويُعلن رسميًا في حينه. ويدعو المكتب الإعلامي جميع إلى توخّي الدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن التحليلات المغلوطة".