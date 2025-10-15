Advertisement

لبنان

"الولاء".. دعوة للرئيس عون لرفض هذا القرار!

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:14
تعليقًا فيه على قرار الحكومة بتمديد مهَل براءتي الذمة لشركتَي الخليوي، أصدر اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان بيانًا، أشار فيه إلى انه "في ظلّ الانهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي أوصلتنا إليه السياسات الحكومية الحالية، وعلى النقيض مما ورد في بيانها الوزاري عند انطلاقها، كنّا نأمل أن تتحسّن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، فإذا بنا أمام مشهد جديد من هدم آخر المظلّات الوطنية الضامنة لآلاف العمال والمستخدمين والسائقين، وذلك عبر القرار رقم 6 القاضي بتمديد مهَل براءتي الذمة لشركتَي الخليوي، بما يشكّل عمليًا تشريعًا للتهرّب من دفع المستحقّات المتوجّبة على المؤسسات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد أن تخلّت الدولة نفسها عن تسديد ما يتوجّب عليها من التزامات".
وأضاف الاتحاد: "وهكذا بات العمال والأجراء والسائقون أمام خطر ضياع حقوقهم التي يُفترض بالحكومة صونها عبر تطبيق القوانين، لا الالتفاف عليها. إنّ ما أقدمت عليه الحكومة يمثّل تدميرًا ممنهجًا لمؤسسات الدولة وضربًا لركائزها الاجتماعية.

ودعا الاتحاد، كل حريص على الوطن، "ممّن هم في سدّة الحكم، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية، إلى رفض هذا القرار الأرعن وعدم التوقيع عليه، صونا لما تبقى من مؤسسات الدولة وحقوق العاملين فيها".
 
(الوكالة الوطنية)

