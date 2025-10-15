"مستقلون لأجل لبنان" يزور الطاشناق مهنئا بانتخاب أمينه العام



وبعد اللقاء أشاد الوفد في بيان، بدور الطاشناق على "الصعيد الوطني والمسيحي كطرف محاور ومنفتح على كافة القوى والمكونات"، مؤكدا "أهمية التعاون السياسي مع قيادة الحزب في الأساسية التي تعني جميع اللبنانيين ومستقبل البلاد". زار وفد من "لقاء مستقلون من اجل "، قيادة حزب الطاشناق مهنئا بانتخاب أمين عام ولجنة مركزية جديدين، وضم الوفد الدكتور رافي مادايان وخليل برمانا والمحاميين نعيم ونقولا مطر والمهندس أيوب الحسينيوبعد اللقاء أشاد الوفد في بيان، بدور الطاشناق على "الصعيد الوطني والمسيحي كطرف محاور ومنفتح على كافة القوى والمكونات"، مؤكدا "أهمية التعاون السياسي مع قيادة الحزب في الأساسية التي تعني جميع اللبنانيين ومستقبل البلاد".

ودعا اللقاء إلى "إقامة مؤتمر وطني برعاية رئيس الجمهورية، يتناول القضايا المركزية من خطة الأمن الوطني وإعادة الإعمار، الى تحرير الأراضي المحتلة في الشريط الحدودي من قبل العدو ، وصولا الى معالجة الأزمة الإقتصادية الإجتماعية وإعادة ودائع المواطنين واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة الى الخارج".



ولفت الوفد الى "ضرورة استكمال تطبيق بنود اتفاق الطائف ولا سيما البنود الاصلاحية، ومنها اللامركزية الإدارية الموسعة وقانون التمثيل النسبي على اساس المحافظات المختلطة وتشكيل مجلس شيوخ وإقامة الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية".



بدوره، تحدث أمين عام الطاشناق ألبير بالابانيان وعضو قيادة الحزب الوزير السابق أواديس غيدانيان، فأكدا "استمرار علاقات التعاون مع لقاء مستقلون من أجل لبنان"، معتبرين ان "خطة في غزة لا تعترف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة وإنها قد تلاقي الفشل في مراحلها المقبلة". وأشارا الى أن "قمة شرم الشيخ كان لها طابع استعراضي لا يتوافق مع خطورة الاوضاع الإقليمية والفلسطينية ولا تنهي الحرب"، مستهجنين "عدم دعوة لبنان الى هذه القمة".



ولفتا الى أن "معطيات وتحالفات الانتخابات النيابية لا تلغي أهمية حفاظ حزب الطاشناق والطائفة الارمنية على استقلالية القرار"، وذكرا أن "إعادة الاعمار والاصلاح الاقتصادي واعادة ودائع المواطنين يجب ان تكون أولوية بالنسبة للعمل الحكومي".

(الوكالة الوطنية)