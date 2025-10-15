مداهمة محل لبيع المشروبات الروحية في دير الزهراني.. ماذا ضبطت الجمارك؟

Advertisement

داهمت دورية تابعة للمديرية العامة للجمارك - ضابطة ضمن اطار عملها في مكافحة التهريب وبناءً لمعلومات توافرت لديها محلاً لبيع المشروبات الروحية في منطقة حيث عثر بداخله على كمية كبيرة من هذه المشروبات مستوردة بطريقة التهريب وبصورة مخالفة للقانون فتم ضبطها وتوقيف المخالف.