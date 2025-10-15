Advertisement

لبنان

مداهمة محل لبيع المشروبات الروحية في دير الزهراني.. ماذا ضبطت الجمارك؟

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:35
داهمت دورية تابعة للمديرية العامة للجمارك - ضابطة صيدا ضمن اطار عملها في مكافحة التهريب وبناءً لمعلومات توافرت لديها محلاً لبيع المشروبات الروحية في منطقة دير الزهراني حيث عثر بداخله على كمية كبيرة من هذه المشروبات مستوردة بطريقة التهريب وبصورة مخالفة للقانون فتم ضبطها وتوقيف المخالف. 
 
