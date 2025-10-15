Advertisement

لبنان

ندى حمادة معوّض تنفي أي توتر مع رجي

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:35
Doc-P-1429824-638961473864983360.png
Doc-P-1429824-638961473864983360.png photos 0
نفت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض "الأخبار الملفقة" حول توتر في العلاقة بينها ووزير الخارجية يوسف رجي، مؤكدة في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” أن "الادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وقالت: "كانت زيارتنا للجمعية العامة للأمم المتحدة ناجحة، حيث عمل الوفد اللبناني بروح منسجمة لهدف واحد هو تمثيل وطننا بفخر".
وأضافت: "يشرّفني العمل إلى جانب الوزير يوسف رجي الذي يواصل بتفانٍ وشجاعة تعزيز صوت لبنان في الخارج".
 
