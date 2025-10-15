ندى حمادة معوّض تنفي أي توتر مع رجي

نفت سفيرة في ندى "الأخبار الملفقة" حول توتر في العلاقة بينها ووزير الخارجية ، مؤكدة في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” أن "الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

Advertisement

وقالت: "كانت زيارتنا للجمعية العامة للأمم المتحدة ناجحة، حيث عمل الوفد اللبناني بروح منسجمة لهدف واحد هو تمثيل وطننا بفخر".

وأضافت: "يشرّفني العمل إلى جانب رجي الذي يواصل بتفانٍ وشجاعة تعزيز صوت لبنان في الخارج".