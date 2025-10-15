Advertisement

لبنان

يوم الأغذية العالمي: تأكيد على الزراعة الذكية والمستدامة

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:50
نظّمت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) احتفالًا مشتركًا في نقابة المهندسين بمناسبة "يوم الأغذية العالمي 2025" والذكرى الـ80 لتأسيس الفاو، بحضور وزير الزراعة الدكتور نزار هاني.
وأكد هاني أهمية تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا وتطوير قدرات المهندسين والمزارعين، معلنًا أن إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء"بات قريبًا جدًا".
من جهته، شدّد المدير العام للوزارة لويس لحود على "تعزيز الأمن الغذائي ودعم المرأة الريفية".
 
وقالت ممثلة الفاو في لبنان نورة أورابح حداد إن "النساء الريفيات يشكّلن العمود الفقري لأنظمتنا الغذائية"، فيما أشار ممثل برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولنغوورث إلى "أهمية الشراكة لتحويل الالتزام إلى أثر ملموس".
واختُتم الاحتفال بجلسة نقاش حول دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية.
