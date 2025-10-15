يوم الأغذية العالمي: تأكيد على الزراعة الذكية والمستدامة

نظّمت ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) احتفالًا مشتركًا في بمناسبة "يوم الأغذية العالمي 2025" والذكرى الـ80 لتأسيس الفاو، بحضور الدكتور هاني.

وأكد هاني أهمية تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا وتطوير قدرات المهندسين والمزارعين، معلنًا أن إنشاء لسلامة الغذاء"بات قريبًا جدًا".

، شدّد للوزارة على "تعزيز الأمن الغذائي ودعم المرأة الريفية" .

وقالت ممثلة الفاو في نورة أورابح حداد إن "النساء الريفيات يشكّلن العمود الفقري لأنظمتنا الغذائية"، فيما أشار ممثل برنامج الأغذية العالمي ماثيو هولنغوورث إلى "أهمية الشراكة لتحويل الالتزام إلى أثر ملموس".

واختُتم الاحتفال بجلسة نقاش حول دور المرأة الريفية في التنمية الزراعية.