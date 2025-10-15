Advertisement

لبنان

مذكرة تفاهم بين غرفة صيدا والجنوب ومؤسسة الحريري لدعم الشباب

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:52
وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب ومؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التعليم، التحول الرقمي، والاقتصاد المستدام.
وأوضح رئيس الغرفة محمد حسن صالح أن الاتفاق يهدف إلى "تنظيم برامج تدريب مهني وتقني لتأهيل الشباب وخلق فرص عمل جديدة".
أما رئيسة المؤسسة النائبة السابقة بهية الحريري، فاعتبرت أن "الشراكة تعيد وصل التعليم بسوق العمل وتضع المصلحة العامة فوق التجزئة المؤسسية"، مؤكدة ضرورة إنشاء لجنة توجيه مشتركة تضم البلديات والجامعات والقطاع الخاص لتنفيذ خارطة طريق نحو اقتصاد دائري مستدام.
واختُتم اللقاء بتوقيع المذكرة وحفل استقبال.
محمد حسن صالح

مؤسسة الحريري

بهية الحريري

غرفة صيدا

محمد حسن

حسن صالح

الحريري

