مذكرة تفاهم بين غرفة صيدا والجنوب ومؤسسة الحريري لدعم الشباب

وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والجنوب ومؤسسة للتنمية البشرية المستدامة لتعزيز التعاون في مجالات التعليم، التحول الرقمي، والاقتصاد المستدام.

وأوضح رئيس الغرفة أن الاتفاق يهدف إلى "تنظيم برامج تدريب مهني وتقني لتأهيل الشباب وخلق فرص عمل جديدة".

أما رئيسة المؤسسة النائبة السابقة ، فاعتبرت أن "الشراكة تعيد وصل التعليم بسوق العمل وتضع المصلحة العامة فوق التجزئة المؤسسية"، مؤكدة ضرورة إنشاء لجنة توجيه مشتركة تضم البلديات والجامعات والقطاع الخاص لتنفيذ خارطة طريق نحو اقتصاد دائري مستدام.

واختُتم اللقاء بتوقيع المذكرة وحفل استقبال.