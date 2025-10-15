Advertisement

لبنان

حملة "جنسيتي" لإقتراح قانون بالمساواة في قانون الجنسية

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1429828-638961477897433237.png
Doc-P-1429828-638961477897433237.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" خلال مؤتمر صحافي في نقابة الصحافة، تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لإزالة التمييز في قانون الجنسية بين النساء والرجال، بالتعاون مع النائبة سينتيا زرازير.
Advertisement
وقالت مديرة الحملة كريمة شبو إن "الاقتراح يهدف لتعديل المادة الأولى من القانون بحيث يُعتبر لبنانيًا كل من وُلد من أب أو أم لبنانية"، معتبرة أن الوقت حان لإنهاء "التمييز المجحف بحق النساء".
وأكدت زرازير أن "التمييز القائم يخالف الدستور والمساواة أمام القانون"، مشددة على وجوب مناقشة الاقتراح في الهيئة العامة.
ورأت المحامية إقبال دوغان أن "هذا الحق دستوري لا سياسي"، فيما دعت لورا صفير إلى "الاستمرار بالنضال حتى تحقيق المساواة الكاملة".
واختُتم المؤتمر بشهادة مؤثرة من شابة وُلدت لأم لبنانية وأب غير لبناني، قالت: "أخذت من أمي كل شيء… إلا جنسيتها".
مواضيع ذات صلة
وفد "حملة جنسيتي" تابع مع وزير الصحة حصول أبناء اللبنانيات على حقوقهم
lebanon 24
15/10/2025 20:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام التقى وفد اتحاد العائلات البيروتية وحملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"
lebanon 24
15/10/2025 20:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بري: دماء اللبنانيين الذي يحملون الجنسية الأميركية برسم "من كان مجتمعاً في الناقورة"
lebanon 24
15/10/2025 20:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: اعتقال إسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية للاشتباه بتجسسه لصالح إيران
lebanon 24
15/10/2025 20:30:22 Lebanon 24 Lebanon 24

سينتيا زرازير

الهيئة العامة

قانون الجنسية

إقبال دوغان

كريمة شبو

لورا صفير

الدستور

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-10-15
13:07 | 2025-10-15
13:01 | 2025-10-15
12:50 | 2025-10-15
12:30 | 2025-10-15
12:29 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24