جنبلاط يزور هيكل.. والنقاش في الأوضاع العامة

استقبل العماد ، في مكتبه في اليرزة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي ورئيس الحالي للحزب .كما استقبل النائب .وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.وكذلك، استقبل قائد الجيش رئيس التقنية من أجل (MTC4L) اللواء Enrico Fontana مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون لتطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.