لبنان

جنبلاط يزور هيكل.. والنقاش في الأوضاع العامة

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:56
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحالي للحزب النائب تيمور جنبلاط.
كما استقبل النائب ميشال معوض.

وخلال هذين اللقاءين، تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

وكذلك، استقبل قائد الجيش رئيس اللجنة العسكرية التقنية من أجل لبنان (MTC4L) اللواء Enrico Fontana مع وفد مرافق، وتناول البحث سبل التعاون لتطوير قدرات الجيش لمواجهة التحديات الراهنة.
