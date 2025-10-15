رسامني بحث مع السفير الإيطالي في تعزيز التعاون ومشاريع البنى التحتية

Advertisement

عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور فايز رسامني سلسلة اجتماعات في مكتبه بالوزارة، استهلّها بلقاء السفير في فابريتسيو مارتشيلي يرافقه وفد من القطاع الخاص، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين لبنان وإيطاليا في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.وتم خلال اللقاء عرض المشاريع التي تنفذها الوزارة في قطاعات المرافئ والطرقات، ولا سيما تلك القائمة على ، إضافة إلى مناقشة إمكان الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية .وأثنى الوزير رسامني على "الدور الذي تؤديه في دعم لبنان ومساندته في مجالات التنمية والبنى التحتية"، مؤكداً "استعداد الوزارة لتطوير التعاون بما يخدم مصلحة البلدين".، أعرب السفير مارتشيلي عن تقديره لجهود الوزير رسامني في متابعة الملفات الحيوية، مشدداً على "حرص بلاده على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات لدعم مشاريع التنمية في لبنان".وفي سياق متصل، التقى الوزير رسامني كلاً من النائبين إيهاب مطر وغادة ، ورئيس بلدية المهندس مصطفى على رأس وفد بلدي، حيث تم البحث في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية المرتبطة بعمل الوزارة في مختلف المناطق ، لا سيما المشاريع ذات الأولوية التي تساهم في تعزيز التنمية المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية.وتأتي هذه اللقاءات في إطار المتابعة الدورية التي يجريها الوزير رسامني مع النواب والفاعليات المحلية، بهدف تلبية حاجات المناطق ومواكبة تنفيذ المشاريع على امتداد الأراضي اللبنانية.