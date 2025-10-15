Advertisement

لبنان

رسامني بحث مع السفير الإيطالي في تعزيز التعاون ومشاريع البنى التحتية

Lebanon 24
15-10-2025 | 10:58
عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور فايز رسامني سلسلة اجتماعات في مكتبه بالوزارة، استهلّها بلقاء السفير الإيطالي في لبنان فابريتسيو مارتشيلي يرافقه وفد من القطاع الخاص، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وإيطاليا في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.
وتم خلال اللقاء عرض المشاريع التي تنفذها الوزارة في قطاعات المرافئ والطرقات، ولا سيما تلك القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مناقشة إمكان الاستفادة من الخبرات الفنية والتقنية الإيطالية.

وأثنى الوزير رسامني على "الدور الذي تؤديه إيطاليا في دعم لبنان ومساندته في مجالات التنمية والبنى التحتية"، مؤكداً "استعداد الوزارة لتطوير التعاون بما يخدم مصلحة البلدين".

من جهته، أعرب السفير مارتشيلي عن تقديره لجهود الوزير رسامني في متابعة الملفات الحيوية، مشدداً على "حرص بلاده على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات لدعم مشاريع التنمية في لبنان".

وفي سياق متصل، التقى الوزير رسامني كلاً من النائبين إيهاب مطر وغادة أيوب، ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي على رأس وفد بلدي، حيث تم البحث في عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية المرتبطة بعمل الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما المشاريع ذات الأولوية التي تساهم في تعزيز التنمية المحلية وتحريك العجلة الاقتصادية.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار المتابعة الدورية التي يجريها الوزير رسامني مع النواب والفاعليات المحلية، بهدف تلبية حاجات المناطق ومواكبة تنفيذ المشاريع على امتداد الأراضي اللبنانية.
 
