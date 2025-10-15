Advertisement

لبنان

في زيارة تعارف… الجميّل يستقبل سفير الصين في لبنان

Lebanon 24
15-10-2025 | 11:55
استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي سفير الصين في لبنان تشن تشواندونغ في زيارة تعارف، وجرى البحث بإمكانية تعزيز التعاون بين البلدين.
حضر اللقاء مستشار الرئيس للشؤون الخارجية الدكتور ميشال أبو عبدالله، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله والدكتور فادي عردو.


وتم التأكيد على اهمية علاقات الصداقة والتجارة بين البلدين في مختلف المجالات.
