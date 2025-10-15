Advertisement

لبنان

بعد الغارة على طريق صديقين... بيان من "الصحة"

Lebanon 24
15-10-2025 | 12:30
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على طريق صديقين كفرا أدت إلى إصابة مواطن بجروح.
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

