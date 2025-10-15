Advertisement

لبنان

اللواء عبد الله يزور جريحَي استقصاء جبل لبنان ويشيد بشجاعتهما

Lebanon 24
15-10-2025 | 13:01
قام المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء رائد عبد الله، بزيارة النقيب والمعاون من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، حيث يتلقيان العلاج إثر إصابتهما بتاريخ 12-10-2025 أثناء تنفيذ عملية نوعية لتوقيف أحد أخطر المطلوبين بترويج المخدرات في محلة السعديات.
واطمأن اللواء عبد الله وفق بيان، خلال الزيارة إلى حالتهما الصحية، متمنيًا لهما الشفاء العاجل، ومشيدًا بشجاعتهما وتفانيهما في أداء واجبهما المهني بكل مسؤولية واحترافية.

وأكد اللواء عبد الله أن مؤسسة قوى الأمن الداخلي تفخر برجالها الذين يجسدون أسمى معاني التضحية في سبيل حماية المجتمع ومكافحة الجريمة، مشددًا على أن الشجاعة والتفاني يشكلان الركيزة الأساسية لقوة المؤسسة واستمرارها في مواجهة التحديات وصون أمن المواطنين والمقيمين. 
