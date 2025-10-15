Advertisement

لبنان

لحظات رعب عاشتها أم وطفلها.. ماذا جرى في جبل محسن؟ (صورة)

Lebanon 24
15-10-2025 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1429884-638961563521192261.jpg
Doc-P-1429884-638961563521192261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن عناصر من مركزي الشمال الإقليمي وطرابلس العضوي تمكنوا من إنقاذ امرأة وطفلها الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من العمر، بعدما حاصرتهما النيران على شرفة شقتهما في منطقة جبل محسنطرابلس، إثر اندلاع حريق داخل المنزل.
Advertisement

وأوضحت الدائرة أن العناصر نجحوا أيضًا في إخماد الحريق الذي امتدت ألسنته إلى أجزاء من الشقة، مشيرةً إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون تسجيل أي إصابات.
 
مواضيع ذات صلة
لحظات رعب.. سقف ينهار قرب حفيدة فنان (فيديو)
lebanon 24
15/10/2025 23:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: حريق بين المنازل في جبل محسن
lebanon 24
15/10/2025 23:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: رعب أطفال غزة مستمر منذ أكثر من 700 يوم
lebanon 24
15/10/2025 23:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
لحظات رعب في لوس أنجلوس.. انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط (فيديو)
lebanon 24
15/10/2025 23:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

دائرة الإعلام

مديرية ال

طرابلس

الشمال

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2025-10-15
15:43 | 2025-10-15
15:28 | 2025-10-15
15:27 | 2025-10-15
15:01 | 2025-10-15
15:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24