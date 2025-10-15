23
لبنان
لحظات رعب عاشتها أم وطفلها.. ماذا جرى في جبل محسن؟ (صورة)
Lebanon 24
15-10-2025
|
13:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
دائرة الإعلام
والعلاقات العامة في
المديرية العامة للدفاع المدني
في بيان، أن عناصر من مركزي
الشمال
الإقليمي وطرابلس العضوي تمكنوا من إنقاذ امرأة وطفلها الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من العمر، بعدما حاصرتهما النيران على شرفة شقتهما في منطقة
جبل محسن
–
طرابلس
، إثر اندلاع حريق داخل المنزل.
وأوضحت الدائرة أن العناصر نجحوا أيضًا في إخماد الحريق الذي امتدت ألسنته إلى أجزاء من الشقة، مشيرةً إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون تسجيل أي إصابات.
