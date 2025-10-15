لحظات رعب عاشتها أم وطفلها.. ماذا جرى في جبل محسن؟ (صورة)

Advertisement

أعلنت والعلاقات العامة في في بيان، أن عناصر من مركزي الإقليمي وطرابلس العضوي تمكنوا من إنقاذ امرأة وطفلها الذي لم يتجاوز الثانية عشرة من العمر، بعدما حاصرتهما النيران على شرفة شقتهما في منطقة – ، إثر اندلاع حريق داخل المنزل.وأوضحت الدائرة أن العناصر نجحوا أيضًا في إخماد الحريق الذي امتدت ألسنته إلى أجزاء من الشقة، مشيرةً إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون تسجيل أي إصابات.