Advertisement

لبنان

"التقدمي" يضمن حق التعليم للطلاب السوريين في لبنان

Lebanon 24
15-10-2025 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1429890-638961575236491552.jpg
Doc-P-1429890-638961575236491552.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بتوجيهات من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، تابع "اللقاء الديمقراطي" ملف التعليم بهدف ضمان تسجيل الطلبة السوريين الذين نزحوا من محافظة السويداء نتيجة أعمال العنف التي طالتها، إضافة إلى نازحين من محافظات سورية أخرى، وذلك حرصًا على حقهم في متابعة تعليمهم دون انقطاع.
Advertisement

وبحسب بيان عن مفوضية الإعلام في "التقدمي"، فإن وزارة التربية والتعليم العالي أصدرت اليوم قرارًا عدّلت بموجبه شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لدوام بعد الظهر للعام الدراسي 2025 – 2026. وبموجب القرار، يُطلب من مديري المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة في دوام بعد الظهر تسجيل التلامذة غير الحائزين على إقامة لبنانية قانونية أو الذين لم يباشروا بإجراءات الحصول عليها، ضمن برنامج NSL، وفق معايير وشروط محددة.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يشكل ثمرة متابعة دقيقة قام بها الحزب التقدمي الاشتراكي لضمان التحاق الطلبة النازحين بالتعليم الرسمي، ومنع حرمانهم من حقهم الأساسي في التعلم.

وختم البيان بتجديد الشكر لكل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، على تعاونهم المثمر وتفهمهم الإنساني لهذه القضية التربوية والاجتماعية.
مواضيع ذات صلة
"التقدمي" ينجح في تسجيل الطلاب النازحين من السويداء في لبنان
lebanon 24
15/10/2025 23:28:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية "التربية والتعليم" في "التقدمي": لإجراء دراسة منطقية ومبررة لزيادة أقساط المدارس الخاصة
lebanon 24
15/10/2025 23:28:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي": ضرورة ردع إسرائيل وتنفيذ اتفاق وقف النار في الجنوب
lebanon 24
15/10/2025 23:28:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي": نُشيد بالإتّفاق الذي تمّ توقيعه في دمشق اليوم
lebanon 24
15/10/2025 23:28:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

وزارة التربية والتعليم

المدير العام للأمن

العماد جوزاف عون

المدير العام

الديمقراطي

رئيس الحزب

نائب رئيس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2025-10-15
15:43 | 2025-10-15
15:28 | 2025-10-15
15:27 | 2025-10-15
15:01 | 2025-10-15
15:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24