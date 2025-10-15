23
لبنان
"التقدمي" يضمن حق التعليم للطلاب السوريين في لبنان
15-10-2025
13:30
بتوجيهات من رئيس
الحزب التقدمي الاشتراكي
النائب تيمور
جنبلاط
، تابع "اللقاء
الديمقراطي
" ملف التعليم بهدف ضمان تسجيل الطلبة السوريين الذين نزحوا من محافظة السويداء نتيجة أعمال العنف التي طالتها، إضافة إلى نازحين من محافظات سورية أخرى، وذلك حرصًا على حقهم في متابعة تعليمهم دون انقطاع.
وبحسب بيان عن مفوضية الإعلام في "التقدمي"، فإن
وزارة التربية والتعليم
العالي أصدرت اليوم قرارًا عدّلت بموجبه شروط تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لدوام بعد الظهر للعام الدراسي 2025 – 2026. وبموجب القرار، يُطلب من مديري المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة في دوام بعد الظهر تسجيل التلامذة غير الحائزين على إقامة لبنانية قانونية أو الذين لم يباشروا بإجراءات الحصول عليها، ضمن برنامج NSL، وفق معايير وشروط محددة.
وأشار البيان إلى أن هذا القرار يشكل ثمرة متابعة دقيقة قام بها الحزب التقدمي
الاشتراكي
لضمان التحاق الطلبة
النازحين
بالتعليم الرسمي، ومنع حرمانهم من حقهم الأساسي في التعلم.
وختم البيان بتجديد الشكر لكل من رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ووزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، على تعاونهم المثمر وتفهمهم الإنساني لهذه القضية التربوية والاجتماعية.
