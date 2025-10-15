23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في الناقورة.. هكذا كانت أجواء اجتماع "الميكانيزم" بغياب أورتاغوس
Lebanon 24
15-10-2025
|
14:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن اجتماع
لجنة مراقبة وقف إطلاق النار
"ميكانيزم" تخلل عرضاً من الجانب اللبناني لما قام به الجيش في
منطقة جنوب الليطاني
.
Advertisement
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها، اليوم، في
الناقورة
، بغياب المبعوثة الأميركية
مورغان أورتاغوس
التي كانت حضرت الإجتماع السابق.
المعلومات الصحفية قالت إن الأجواء لم تكن إيجابية، في حين أن الوفد
الإسرائيلي
برر غاراته على
لبنان
بأنها "دفاع عن النفس" في ظل استمرار نشاط "
حزب الله
".
وترأس الاجتماع الجنرال الأميركي الجديد
جوزيف
كليرفيلد، وقد قدّم الجيش خلال إحاطته للوضع، فأكد إدانته للاعتداءات
الإسرائيلية
التي تستهدف المدنيين والأراضي
اللبنانية
.
مواضيع ذات صلة
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
Lebanon 24
بين مجزرة بنت جبيل واجتماع "الميكانيزم": أي "سلام" يتحدّث عنه نتنياهو؟
15/10/2025 23:30:12
15/10/2025 23:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أورتاغوس وصلت إلى بيروت واجتماع مُرتقب في الناقورة
Lebanon 24
أورتاغوس وصلت إلى بيروت واجتماع مُرتقب في الناقورة
15/10/2025 23:30:12
15/10/2025 23:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
للمشاركة في اجتماع "الميكانيزم"... أورتاغوس ستزور لبنان في هذا التاريخ
Lebanon 24
للمشاركة في اجتماع "الميكانيزم"... أورتاغوس ستزور لبنان في هذا التاريخ
15/10/2025 23:30:12
15/10/2025 23:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماعات "الميكانيزم" بين التصعيد الإسرائيلي ومشاريع ترامب للسلام
Lebanon 24
اجتماعات "الميكانيزم" بين التصعيد الإسرائيلي ومشاريع ترامب للسلام
15/10/2025 23:30:12
15/10/2025 23:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة مراقبة وقف إطلاق النار
منطقة جنوب الليطاني
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
حزب الله
الليطاني
تابع
قد يعجبك أيضاً
داخل مستوطنات قرب لبنان.. تقريرٌ يعلن ما يحدث هناك
Lebanon 24
داخل مستوطنات قرب لبنان.. تقريرٌ يعلن ما يحدث هناك
16:07 | 2025-10-15
15/10/2025 04:07:32
Lebanon 24
Lebanon 24
قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية 2025 في بيروت: تعزيز الحوكمة والمساءلة بالمنطقة
Lebanon 24
قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية 2025 في بيروت: تعزيز الحوكمة والمساءلة بالمنطقة
15:43 | 2025-10-15
15/10/2025 03:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
Lebanon 24
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:28 | 2025-10-15
15/10/2025 03:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أيوب بحثت مع وزير الأشغال مشاريع صيدا وقضاءها
Lebanon 24
أيوب بحثت مع وزير الأشغال مشاريع صيدا وقضاءها
15:27 | 2025-10-15
15/10/2025 03:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس على طاولة لقاء مطر ورسامني: تحضيرات شتوية ودعم مستمر
Lebanon 24
طرابلس على طاولة لقاء مطر ورسامني: تحضيرات شتوية ودعم مستمر
15:01 | 2025-10-15
15/10/2025 03:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
Lebanon 24
عمليات أمنية دقيقة.. رؤوس كبيرة في قبضة الجيش والعين على العصابات
05:00 | 2025-10-15
15/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:07 | 2025-10-15
داخل مستوطنات قرب لبنان.. تقريرٌ يعلن ما يحدث هناك
15:43 | 2025-10-15
قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية 2025 في بيروت: تعزيز الحوكمة والمساءلة بالمنطقة
15:28 | 2025-10-15
الذهب نحو الـ5000 دولار؟ خبيرٌ يكشف ما يجري
15:27 | 2025-10-15
أيوب بحثت مع وزير الأشغال مشاريع صيدا وقضاءها
15:01 | 2025-10-15
طرابلس على طاولة لقاء مطر ورسامني: تحضيرات شتوية ودعم مستمر
15:00 | 2025-10-15
ماذا يعني اتفاق غزة بالنسبة للبنان؟ تقريرٌ أميركي يتحدث
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
15/10/2025 23:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
15/10/2025 23:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
15/10/2025 23:30:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24