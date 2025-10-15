Advertisement

لبنان

في الناقورة.. هكذا كانت أجواء اجتماع "الميكانيزم" بغياب أورتاغوس

Lebanon 24
15-10-2025 | 14:08
Doc-P-1429898-638961597375807023.jfif
Doc-P-1429898-638961597375807023.jfif photos 0
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأربعاء، أن اجتماع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار "ميكانيزم" تخلل عرضاً من الجانب اللبناني لما قام به الجيش في منطقة جنوب الليطاني.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها، اليوم، في الناقورة، بغياب المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس التي كانت حضرت الإجتماع السابق.
 
 
المعلومات الصحفية قالت إن الأجواء لم تكن إيجابية، في حين أن الوفد الإسرائيلي برر غاراته على لبنان بأنها "دفاع عن النفس" في ظل استمرار نشاط "حزب الله".
 

وترأس الاجتماع الجنرال الأميركي الجديد جوزيف كليرفيلد، وقد قدّم الجيش خلال إحاطته للوضع، فأكد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والأراضي اللبنانية.


