Advertisement

لبنان

وليد جنبلاط بحث وسفير الصين في التطورات

Lebanon 24
15-10-2025 | 14:36
A-
A+
Doc-P-1429904-638961612939402562.jpg
Doc-P-1429904-638961612939402562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دارته بكليمنصو، سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان، تشين تشاون دونغ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض التطورات العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بري بحث مع السفير القطري التطورات الأخيرة
lebanon 24
15/10/2025 23:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط في قصر بعبدا
lebanon 24
15/10/2025 23:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وليد وتيمور جنبلاط أرسلا برقيتي تعزية إلى أمير قطر ووزير خارجيتها
lebanon 24
15/10/2025 23:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"التقدمي": وليد جنبلاط يعمل لأجل كرامة ووجود وهوية دروز سوريا ولبنان وكل المنطقة
lebanon 24
15/10/2025 23:30:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الاشتراكي وليد جنبلاط

وليد جنبلاط

وليد جنبلا

حزب التقدم

الاشتراكي

جمهورية

كليمنصو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2025-10-15
15:43 | 2025-10-15
15:28 | 2025-10-15
15:27 | 2025-10-15
15:01 | 2025-10-15
15:00 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24