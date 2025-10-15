Advertisement

لبنان

أيوب بحثت مع وزير الأشغال مشاريع صيدا وقضاءها

Lebanon 24
15-10-2025 | 15:27
زارَت النائب غادة أيوب من تكتل الجمهورية القوية، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه، برفقة وفد ضمّ رئيس بلدية صيدا ورئيس اتحاد بلديات صيدا-الزهراني مصطفى حجازي، نائب رئيس بلدية صيدا أحمد عكره، رئيس لجنة الأشغال في البلدية مصطفى دندشلي، ومهندس البلدية زياد حكواتي.
وجرى خلال اللقاء بحث المشاريع الملحة في قضاء صيدا ومدينة صيدا، بما يشمل صيانة الطرق القائمة واستحداث طرق جديدة للتخفيف من زحمة السير وتعزيز السلامة المرورية، مع التأكيد على الإسراع بتلزيم مشروع تعبيد طرق صيدا القديمة وصيانتها.

ووعد الوزير رسامني النائب أيوب والوفد المرافق بتوجيه الجهات المختصة للمباشرة فورًا بتنفيذ المشاريع، وتم الاتفاق على متابعة دورية ومستمرّة لضمان إنجاز المشاريع وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية للمنطقة.

كما سبق الاجتماع لقاء ثنائي بين رسامني وأيوب لمتابعة شؤون منطقة جزين الإنمائية.

وأشادّت أيوب بالاهتمام الذي يوليه الوزير رسامني لـإنماء الجنوب بكامله، بدءًا من صيدا وعاصمتها جزين، وصولًا إلى كافة قرى وقضاء المنطقة، مثمنة تجاوبه مع جميع المطالب والمشاريع المطروحة.
