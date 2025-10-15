أيوب بحثت مع وزير الأشغال مشاريع صيدا وقضاءها

Advertisement

زارَت النائب غادة من تكتل الجمهورية القوية، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه، برفقة وفد ضمّ رئيس بلدية ورئيس اتحاد بلديات صيدا-الزهراني مصطفى ، بلدية صيدا أحمد عكره، رئيس في البلدية مصطفى دندشلي، ومهندس البلدية زياد حكواتي.وجرى خلال اللقاء بحث المشاريع الملحة في قضاء صيدا ومدينة صيدا، بما يشمل صيانة الطرق القائمة واستحداث طرق جديدة للتخفيف من زحمة السير وتعزيز السلامة المرورية، مع التأكيد على الإسراع بتلزيم مشروع تعبيد طرق صيدا القديمة وصيانتها.ووعد الوزير رسامني النائب أيوب والوفد المرافق بتوجيه الجهات المختصة للمباشرة فورًا بتنفيذ المشاريع، وتم الاتفاق على متابعة دورية ومستمرّة لضمان إنجاز المشاريع وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية للمنطقة.كما سبق الاجتماع لقاء ثنائي بين رسامني وأيوب لمتابعة شؤون الإنمائية.وأشادّت أيوب بالاهتمام الذي يوليه الوزير رسامني لـإنماء الجنوب بكامله، بدءًا من صيدا وعاصمتها ، وصولًا إلى كافة قرى وقضاء المنطقة، مثمنة تجاوبه مع جميع المطالب والمشاريع المطروحة.