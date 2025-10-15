ماذا تبلغ لبنان من سوريا بشأن "النظام السابق"؟ وزير العدل يعلن

قال وزير العدل عادل نصّار، اليوم الأربعاء، إنه يوجدُ احترام مُتبادل للسيادة بين وسوريا.

Advertisement



وفي حديثٍ تلفزيوني، أعلن أنَّ " تعهد بإتاحة المعلومات بشأن ما ارتكبه النظام السابق"، موضحاً أنه "تم البحث مع سوريا في مُلاحقة الفارين من العدالة"، وأضاف: "سيكون هناك تعاونٌ قضائي مُستمر مع سوريا، ولا معلومات بشأن وجود قادة من النظام السُّوري السابق في لبنان".



وذكر نصار أنّ أساس التعامل مع سوريا هو "الند للند"، معلناً في الوقت نفسه إنه "سيجري فتح تحقيق بشأن اغتيال الرئيس في حال توافرت معلومات جديدة".

