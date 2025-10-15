إجتماع روتيني للجنة وقف اطلاق النار والجيش عرض تقريره الاول عن جنوب الليطاني



وبينما لم يصدر بيان رسمي عن الاجتماع، فقد وصفته مصادر مطلعة بـ«الروتيني»، مشيرة إلى أنه تم خلاله «عرض التقرير الأول الذي سبق أن عرضه قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام الحكومة الأسبوع الماضي».

وذكرت" اللواء" ان الجانب اللبناني في اللجنة اثار تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية ولا سيما العدوان على مناطق مدنية في المصيلح، وسجل ادانته للعدوان مشددا على انه خرق سافر لقرار وقف اطلاق النار. كما عرض ما قام به الجيش جنوبي نهر الليطاني من ازالة كل المظاهر والمواقع العسكرية. وقد برر مندوب جيش الاحتلال بأن ما تقوم به هو في اطار الدفاع عن النفس!... كما اثار ممثل قوات اليونيفيل الاعتداء الاسرائيلي الذي استهدف مركزا لها في كفركلا واسفر عن جرح جندي، معتبرا انه انتهاك لاتاق وقف الاعمال العدائية.

وخلال الاجتماع عرض الوفد اللبناني ما قام به الجيش من اجراءات جنوب الليطاني، وبرَّر الوفد الاسرائيلي الغارات على الجنوب بأنها «دفاع عن النفس» في ظل استمرار نشاط حزب االله.وادان الوفد اللبناني الاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف المدنيين والاراضي .

ولفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن كل الضجيج والصخب حول تسليم المقاومة في لسلاحها بعد قبول حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو ادّعاءات وإشاعات كاذبة، فلا حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ستسلم سلاحها، ولا في لبنان سيسلم مسدساً واحداً، ولا نقاش في ملف السلاح مع الدولة بشكل عملي وتنفيذي قبل الانسحاب ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى. ولفتت الى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب والخروقات والاعتداءات على الجنوب، سيعيد التوتر على الحدود ما قد يؤدي الى حرب جديدة، أو على الأقل إبقاء المنطقة الحدودية على حافة التفجير في أي لحظة.

وكتبت" الاخبار": بفرح، وحسرة، وصل مزارعو عيترون الحدودية إلى حقولهم للمرة الأولى منذ ما بعد الحرب، ووطِئوا الأشبار الأخيرة قبل الجدار الأَسمنتي الإسرائيلي وسط استنفار لجيش العدو بدبابات الميركافا في موقع جل الدير (داخل الأراضي اللبنانية) وموقع المالكية المشرفيْن.

العودة كانت بمرافقة دوريات للجيش اللبناني والكتيبة الفرنسية في اليونيفل التي لوحظ حيازة أحد عناصرها سلاحاً إلكترونياً للتشويش والسيطرة على «درونات» العدو التي باتت مصدر قلق لقوات اليونيفل بعدما استُهدفت بقنابلها أكثر من مرة.

«لم ينتظر مزارعو ومزارعات عيترون اكتمال نصاب القوة الضامنة، فانطلقوا قبل وصول اليونيفل إلى الحقول، وكانت لهفتهم تشبه يوم العودة بعد قرار وقف إطلاق النار» قال نائب رئيس البلدية نجيب قوصان لـ«الأخبار»، بعضهم بكى لرؤية اليباس وقد قضى على الأخضر، والبعض الآخر انهمك بالفلاحة بالتراكتور، فيما الزيتون الذي سلِم من التجريف الإسرائيلي لم «يحمل» بعد سنتين من البوار.

ظاهرة التنسيق بين اليونيفل والإسرائيليين وتالياً مع السلطات اللبنانية لتأمين شؤون حياتية جنوبية كالزراعة أو تصليح مضخّة مياه أو محوّل كهرباء في المناطق المتاخمة للحدود باتت تشكل هاجساً وطنياً، إذ إنها أشبه بالتسليم للقدر الإسرائيلي، وكأنّ قرى الحافة الأمامية من الناقورة حتى جبل الشيخ أصبحت واقعة تحت الاحتلال، لا حياة فيها إلا بفرمان من الحاكم العسكري الإسرائيلي، وتتزايد الخشية من أن تشكّل بداية تكريس لـ«المنطقة العازلة» التي يريدها العدو لحماية مواقعه ومستوطناته الحدودية.

وكتب جورج شاهين في" الجمهورية": بصمتٍ بالغٍ وبلا أي مقدّمات، انعقدت اللجنة الخماسية أمس في الناقورة، في حضور جميع أعضائها برئاسة الأدميرال الأميركي الجديد، بعد الاجتماع الأخير الذي عُقد في السابع من أيلول الماضي بمشاركة السيدة أورتاغوس، وفق آلية جديدة رسمتها القيادة الوسطى الأميركية لها. وهو أمر أوحى بوجود آلية عمل جديدة استعداداً للبرنامج البعيد المدى الذي يحاكي مهمّاتها في لبنان، قياساً على المتغيّرات المتوقعة، والتي ستدوم طويلاً وفق المعطيات الجديدة التي عبّرت عنها بالصيغة الجديدة التي اكتسبتها، منذ أن عُيّن الأدميرال براد كوبر قائداً جديداً للمنطقة الوسطى الأميركية، وعلى ضوء قرار إنهاء مهمّة «اليونيفيل» في لبنان قريباً.

و جاء الإغلاق الحكومي الأميركي مناسبة لتبرير تجميد مهمّة أورتاغوس، فغابت عن المنطقة أمس، وقد كان في إمكانها التحرك مما هو متوافر من تمويل من موازنة كما قال مصدر مطلع. وكل ذلك يجري وهو مستمر على حاله من الجمود، في انتظار بلورة المراحل الأولى من خطة ترامب لقطاع غزة في مهلة أقصاها نهاية الشهر الجاري، قبل أن تنطلق ورشة العمل على الساحات الأخرى بدءاً من الساحة اللبنانية، ذلك أن الساحة بدأت تشهد حراكاً مرسوماً لها من قبل، وفق برنامج عمل يتقن الفريق السوري الجديد الالتزام به، كما رُسمت بأدق التفاصيل، وصولاً إلى مرحلة من الاستقرار وإعادة الإعمار ضمن ورشة كبيرة للمنطقة. وإلى تلك المرحلة، ليس على اللبنانيين سوى الصبر قليلاً. فالجميع يدرك حقيقة ما حصل وما نتج من المغامرات الكبرى التي اقتيد إليها البلد، وسيكون ذلك مبرمجاً في وقت قريب، ليلعب كل دوره وما يتاح له، بعد أن تستوعب الساحة الداخلية المتغيّرات الكبرى في المنطقة. وقد أكّدت التجارب قدرة اللبنانيين على التكيّف، فيما هو مأمول قريباً وعلى مراحل لن تكون بعيدة من مظلة الأمن والاستقرار وإعادة الإعمار فيها. فمهما تعددت العراقيل فكلها إلى زوال متدرّج أمام الجرافة الدولية الكبرى التي تعهّدت بتكوين الجديد، ولن يكون أمامها أي عائق كبير.