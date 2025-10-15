عون تجنّب "العاصفة السياسيّة" وبرودة اميركية حيال فكرة التفاوض مع اسرائيل

Advertisement

كتب ابراهيم ناصر الدين في" الديار":حاول رئيس الجمهورية جوزاف عون "رمي حجرة" في مستنقع البرودة الاميركية تجاه ، عارضا التفاوض على حل النقاط الخلافية مع كيان العدو الاسرائيلي، على غرار التفاوض السابق الذي أفضى الى ترسيم الحدود البحرية. واذا كان الجواب لم يصل بعد الى ، بانتظار تسلم السفير الجديد ميشال عيسى مهامه قريبا، فان المفارقة الايجابية ان دعوة الرئيس لم تؤد الى اثارة "عاصفة" سياسية داخلية، كما كان يتوقع كثيرون، والاسباب عديدة منها ما يرتبط بالثقة بنوايا عون الذي لم يفاتح احد بمبادرته، كما ترتبط بتعقيدات المشهد الخارجي، التي تجعل من الطرح اقرب الى "رياضة فكرية" منه الى واقع بفعل غياب الاندفاعة الاميركية، وعدم وجود ارضية اقليمية صالحة تسمح بالانطلاق نحو تسوية، يضاف الى ذلك عدم وجود "شريك" مستعد للتعامل مع دعوة الحوار بجدية، بما يفضي الى سلام لا يبدو في متناول اليد.وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية مطلعة عدم وجود صحة للمعلومات التي تتحدث عن حركة اتصالات تجري بين الرئاسات الثلاث، لعقد لقاء يجمع الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، يُخصص للبحث في ملف التفاوض الذي اثاره رئيس الجمهورية، فهذا الملف ليس على "الطاولة" راهنا، ولا يمكن تخصيص اجتماع مستقل للبحث به، طالما ان الأمور لا تزال مجرد فكرة ، وعرض من طرف واحد للتفاوض لإرساء السلام والاستقرار. لذلك عندما يكون ثمة جواب من الطرف الآخر حيال المبادرة الرئاسية، فان ذلك يستوجب التنسيق لتقوية الموقف اللبناني. وراهنا، يدرك الرئيس عون ان كلا من بري وسلام، وخصوصا رئيس المجلس النيابي، لا يعارضان في الشكل ما تقدم به في سياق رغبته عدم بقاء لبنان خارج المسار القائم في المنطقة، اذا كان مسارا لتسوية الأزمات، ولا احد يعارض ان تكون الساحة ضمنه، لوقف الحرب الاسرائيلية وعمليات القتل اليومية، والتهجير المستمر. اما المضمون فبعد "بكير"!ووفق تلك الاوساط، اذا كان الدستور قد اعطى الرئيس عون الحق في التفاوض لابرام المعاهدات الدولية، فانه على الرغم من ذلك، حريص ان يشرك الآخرين في بلورة صيغة موحدة في ملف على هذا المستوى من الاهمية، يتبعها "خريطة طريق" واضحة لصياغة مضمون صلب لحماية الحقوق اللبنانية وحفظ السيادة، ولهذا يمكن الحديث حتى الآن على توافق في الشكل، بانتظار بحث المضمون بعمق عندما يحين وقت ذلك، وعندما يحصل لقاء "ثلاثي" في بعبدا تحت عنوان البحث في استراتيجية التفاوض، نكون عندها امام مؤشرات جديدة تقتضي ذلك، وحتى يوم امس لم يكن قد طرأ اي جديد، وليس مؤكدا بعد حصول تطورات دراماتيكية في الساعات القليلة المقبلة، الا اذا حصلت "معجزة"!وفي هذا الاطار، تلفت مصادر ديبلوماسية الى المشكلة ليست في رفض "اسرائيل" لمبدأ التفاوض فقط ، وانما في غياب الزخم لدى الادارة الاميركية لتحقيق سلام جدي في المنطقة، وكان من الواضح ان الرئيس الاميركي ، لم ينتهز الاندفاعة الديبلوماسية التي اوقفت الحرب في غزة، من أجل الحصول على التنازلات التي قد تضمن سلاما حقيقيا في المنطقة, وقد عبرت باربرا ليف، مساعدة لشؤون في إدارة بايدن، عن ذلك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" حين قالت ان وقف الحرب كان أسهل خطوة، ولقد بالغوا ربما عن عمد في الترويج للتطبيع بين " " والعرب، وقللوا من شأن مسار الدولة الفلسطينية".والآن، وفي ظل الشلل في واشنطن بسبب اقفال الادارات الفدرالية بعد الخلاف على التمويل، فان الموفدين توم براك ومورغان اورتاغوس، ليس قريبين من اطلاق جولة مكوكية جديدة بين لبنان "واسرائيل"، وحتى لو حضرا، فمن غير المتوقع ان يعودا قريبا باجوبة ايجابية من حكومة اليمين المتطرفة، التي لا ترغب بالتفاوض الا بالمزيد من القوة، وفرض الشروط. ولذلك فان احتمال قيام الأميركيين بالضغط على "اسرائيل" لتنفيذ اتفاق وقف النار، والانتقال الى مرحلة التفاوض غير المباشر، لا يبدو في متناول اليد.