تحالفات باسيل "على قياس الدوائر"

كتب ميشال نصر في" الديار":" " الذي مثّل لسنوات القوة الأولى، يدخل المعركة من موقع مختلف كلياً عمّا كان عليه في انتخابات 2018 و2022. فالعلاقة المتوترة مع بعد الاهتزاز الذي أصاب تفاهم مار مخايل، والمواجهة المفتوحة مع " "، والبرود السياسي مع "الكتائب" و"المردة"، عوامل تُضعف قدرته على بناء تحالفات ثابتة وواسعة، ما يدفع ميرنا الشالوحي باتجاه اعتماد مقاربة جديدة، قائمة على التحالفات الموضعية والبراغماتية، بدل التحالفات الشاملة ذات الطابع السياسي أو الإيديولوجي.في هذا الاطار، يشكّل جبل الميدان الأكثر حساسية ورمزية بالنسبة "للوطني الحر"، فهو المنطقة التي انطلق منها ، ومنها حصد انتصاراته السياسية الكبرى، ومن هنا بات الحفاظ على موقع وازن في هذه الدوائر مسألة بقاء سياسي، أكثر منه مجرد منافسة انتخابية. استنادا الى ذلك، تتجه الأنظار إلى كيفية تموضع " الحر" في دوائر كسروان - جبيل، المتن ، بعبدا والشوف - عاليه، حيث تتشابك مصالحه مع القوى التقليدية من جهة، وتطلعاته إلى تجديد صورته من جهة أخرى. ووفقا لقراءة أولية، يمكن للتيار ان يحقق ما بين 7 الى 8 مقاعد من أصل 31 في دوائر جبل لبنان، أي نحو 25% من الحصة النيابية، وهو رقم أقل من إنجازات 2018 ، لكنه كافٍ للحفاظ على موقعه كقوة اساسية.