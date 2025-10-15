تحالفات باسيل "على قياس الدوائر"

22
كتب ميشال نصر في" الديار":"
التيار الوطني الحر
" الذي مثّل لسنوات القوة
المسيحية
الأولى، يدخل المعركة
الانتخابية
من موقع مختلف كلياً عمّا كان عليه في انتخابات 2018 و2022. فالعلاقة المتوترة مع
حزب الله
بعد الاهتزاز الذي أصاب تفاهم مار مخايل، والمواجهة المفتوحة مع "
القوات اللبنانية
"، والبرود السياسي مع "الكتائب" و"المردة"، عوامل تُضعف قدرته على بناء تحالفات ثابتة وواسعة، ما يدفع ميرنا الشالوحي باتجاه اعتماد مقاربة جديدة، قائمة على التحالفات الموضعية والبراغماتية، بدل التحالفات الشاملة ذات الطابع السياسي أو الإيديولوجي.
في هذا الاطار، يشكّل جبل
لبنان
الميدان الأكثر حساسية ورمزية بالنسبة "للوطني الحر"، فهو المنطقة التي انطلق منها
التيار
، ومنها حصد انتصاراته السياسية الكبرى، ومن هنا بات الحفاظ على موقع وازن في هذه الدوائر مسألة بقاء سياسي، أكثر منه مجرد منافسة انتخابية. استنادا الى ذلك، تتجه الأنظار إلى كيفية تموضع "
التيار الوطني
الحر" في دوائر كسروان - جبيل، المتن
الشمالي
، بعبدا والشوف - عاليه، حيث تتشابك مصالحه مع القوى التقليدية من جهة، وتطلعاته إلى تجديد صورته من جهة أخرى. ووفقا لقراءة أولية، يمكن للتيار ان يحقق ما بين 7 الى 8 مقاعد من أصل 31 في دوائر جبل لبنان، أي نحو 25% من الحصة النيابية، وهو رقم أقل من إنجازات 2018 ، لكنه كافٍ للحفاظ على موقعه كقوة
مسيحية
اساسية.
