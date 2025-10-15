Advertisement

لبنان

الراعي: البابا سيحمل إلى اللبنانيين رسالة "رجاء"

Lebanon 24
15-10-2025 | 22:47
Doc-P-1429983-638961917308530601.jpg
Doc-P-1429983-638961917308530601.jpg photos 0
الدولة اللبنانية كما الكنيسة ستنشغلان بقوة بالاستعدادات لبرنامج زيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان في نهاية تشرين الثاني المقبل.
وفي هذا السياق رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ البابا لاوون الرابع عشر يزور لبنان في أواخر تشرين الثاني في "زمن السلام"، على وقع مساعي التهدئة في المنطقة، وسيحمل إلى اللبنانيين رسالة "رجاء".
وقال الراعي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أمس في بكركي، إنّ البابا لاوون الرابع عشر "سيحمل في زيارته إلى لبنان السلام والرجاء".
أضاف: "أخذ البابا على عاتقه السلام وبرنامجه السلام. يأتي في ظرف توقفت فيه الحرب في غزة... ونعيش في لبنان وقفاً لإطلاق النار، رغم أن ثمة خروقات تحصل، أي أنه يأتينا في زمن السلام"، مشدّداً على أنّ "العناية الإلهية مهّدت له هذا الطريق ليصل في أفضل وقت وفي أجمل وقت".
وفي السياق، اعتبر الراعي أنّ "زيارة البابا ستذكّر جميع اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، بمسؤوليتهم في الحفاظ على لبنان كقيمة بحدّ ذاته".
وتابع: "قيمة لبنان في أن تحافظ كل فئة من فئاته على دورها وهويتها، العيش المشترك يعني أن للمسيحي هويته وللمسلم هويته. البابا لا يأتي ليقول اتركوا هويتكم بل عيشوا هويتكم"، موضحاً أنّ "هذا هو مفهوم لبنان لدى الفاتيكان، هكذا يفهمونه بتعدديته الثقافية والدينية".
 
