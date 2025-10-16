Advertisement

لبنان

هذه هي حصيلة حوادث السير في الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
16-10-2025 | 00:17
أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث أنه خلال الـ24 ساعة الماضية وقع 8 حوادث سير، وكان نتيجتها سقوط 9 جرحى.
غرفة التحكم

