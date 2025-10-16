22
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هذه هي حصيلة حوادث السير في الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
16-10-2025
|
00:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت إحصاءات
غرفة التحكم
للحوادث أنه خلال الـ24 ساعة الماضية وقع 8 حوادث سير، وكان نتيجتها سقوط 9 جرحى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غرفة التحكم المروري: 7 حوادث و9 جرحى حصيلة حوادث السير في الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
غرفة التحكم المروري: 7 حوادث و9 جرحى حصيلة حوادث السير في الساعات الـ24 الماضية
16/10/2025 08:21:14
16/10/2025 08:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: ٣ حوادث، ٣ جرحى حصيلة حوادث السير في الساعات الـ24 الماضية
Lebanon 24
التحكم المروري: ٣ حوادث، ٣ جرحى حصيلة حوادث السير في الساعات الـ24 الماضية
16/10/2025 08:21:14
16/10/2025 08:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم عدد قتلى وجرحى حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
إليكم عدد قتلى وجرحى حوادث السير خلال الـ 24 ساعة الماضية
16/10/2025 08:21:14
16/10/2025 08:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث: قتيل و3 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم للحوادث: قتيل و3 جرحى في 4 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
16/10/2025 08:21:14
16/10/2025 08:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
غرفة التحكم
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرهان على "التقارب" قبل الانتخابات
Lebanon 24
الرهان على "التقارب" قبل الانتخابات
01:15 | 2025-10-16
16/10/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عون مطمئن لعدم عودة الحرب الإسرائيلية وإجتماع روتيني للجنة وقف إطلاق النار
Lebanon 24
عون مطمئن لعدم عودة الحرب الإسرائيلية وإجتماع روتيني للجنة وقف إطلاق النار
01:00 | 2025-10-16
16/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمشاركة في حفل تقديس المطران مالويان ولقاء البابا.. البطريرك الراعي غادر الى روما
Lebanon 24
للمشاركة في حفل تقديس المطران مالويان ولقاء البابا.. البطريرك الراعي غادر الى روما
00:30 | 2025-10-16
16/10/2025 12:30:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
Lebanon 24
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
00:23 | 2025-10-16
16/10/2025 12:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعبّد واشنطن طريق المفاوضات؟
Lebanon 24
هل تعبّد واشنطن طريق المفاوضات؟
22:58 | 2025-10-15
15/10/2025 10:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
03:13 | 2025-10-15
15/10/2025 03:13:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2025-10-16
الرهان على "التقارب" قبل الانتخابات
01:00 | 2025-10-16
عون مطمئن لعدم عودة الحرب الإسرائيلية وإجتماع روتيني للجنة وقف إطلاق النار
00:30 | 2025-10-16
للمشاركة في حفل تقديس المطران مالويان ولقاء البابا.. البطريرك الراعي غادر الى روما
00:23 | 2025-10-16
سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان
22:58 | 2025-10-15
هل تعبّد واشنطن طريق المفاوضات؟
22:54 | 2025-10-15
تحالفات باسيل "على قياس الدوائر"
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 08:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 08:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 08:21:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24