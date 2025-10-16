Advertisement

لبنان

سيطل باكراً.. هكذا سيكون موسم شتاء 2025ـ 2026 في لبنان

Lebanon 24
16-10-2025 | 00:23
أشارت صفحة Lebanese daily weather إلى انه في حال استمرت النماذج الجوية مثل GFS أو ECMWF على ما هي عليه من حيث تموضع المرتفعات الجوية غرب أوروبا وتقدم الكتل الرطبة نحو الحوض الشرقي، فهذا الأمر يدعم بداية مبكرة للشتاء في أواخر تشرين الأول أو مطلع تشرين الثاني. 
وأضافت الصفحة ان منخفضات جوية كلاسيكية ستؤثر على لبنان وشرق المتوسط، وقد يكون شتاء موسم شتاء 2025ـ 2026 أفضل من الموسم الماضي من حيث الهطولات وتوزّع المنخفضات. 

ولفتت إلى ان منتصف الأسبوع المقبل قد نشهد حالة ماطرة. 


