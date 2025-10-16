الرهان على "التقارب" قبل الانتخابات

Advertisement

تزداد في الأوساط السياسية الأحاديث عن احتمال حصول تقارب بين " " والمملكة في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.هذا الاحتمال بات محور نقاش واسع لأن أي تواصل من هذا النوع سيحمل تأثيرًا مباشرًا على موازين القوى على الساحة اللبنانية، لا سيما في البيئات السنيّة والمسيحية التي تراقب الموقف السعودي بدقة.مصادر مطلعة اشارت إلى أن تدرس خطواتها بعناية، مدركة أن زخمها سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاهات التصويت والتحالفات المقبلة، الأمر الذي يجعل هذا التقارب المحتمل نقطة تحول أساسية قبل الانتخابات النيابية.