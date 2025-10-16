Advertisement

لبنان

نواب "سابقون" يتحضّرون

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
16-10-2025 | 01:30
عُلم أنّ نواباً سابقين من "تيار المستقبل" يبحثون إمكانية ترشحهم للانتخابات النيابية عام 2026، لكن ما ينتظرونه هو قرار الرئيس سعد الحريري إما بالمشاركة أو عدمها.
وذكرت مصادر مطلعة على أجواء "التيار" أنَّ مسألة الترشيحات ليست مُستبعدة، في حين أن العمل بدأ قبل فترة تحضيراً لمرحلة الانتخابات.
ويتحدث نوابٌ سابقون عن ضرورة مشاركة "التيار" باعتبار أنه في حال غاب عن استحقاق العام 2026 مثلما غاب عن انتخابات الـ2022، فإنَّ الأمر سينعكس سلباً جداً على قاعدة "المستقبل" الجماهيرية التي تتوق إلى عودة الأخير بقوة وزخم.
 ويختصر قيادي  موقف "المستقبل" بأن ‏التوجه الغالب نحو المشاركة في الانتخابات، ولكن لا أحد ينتظر منا الخروج عن رؤية السعودية وخطها، ولا الخروج ‏عن إجماعها الذي ستكون لها كلمة أكبر فيه هذه المرة".  

المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

