لبنان
"دولارات" مصرف لبنان تتراجع.. ما السبب؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
16-10-2025
|
01:45
A-
A+
سجلت أصول احتياطي
مصرف لبنان
بالعملات الأجنبية في نهاية شهر أيلول الماضي 11.75 مليار دولار مقارنة بـ11.83 مليار دولار في منتصف الشهر ذاته، علماً أن الاحتياطي كان في نهاية شهر آب الـ2025 قد وصل إلى 11.67 مليار دولار.
التراجع الذي تم تسجيله كان لافتاً، فما السبب وراء ذلك؟
الخبير الاقتصادي
والمالي
نسيب غبريل
يقولُ لـ"
لبنان24
" إن التراجع الذي حصل عادي ولا يؤدي إلى قلق، مشيراً إلى أن الاحتياطات لا تأخذ بشكل دائم المنحى التصاعدي، فهي يمكن أن تتراجع قليلاً بشكلٍ طفيف وهذا أمرٌ ليس غريباً.
وعن الأسباب التي أدّت إلى هذا التراجع، يقول غبريل إنه في النصف الثاني من شهر أيلول الماضي، انتهى موسم الاصطياف في
لبنان
الذي يشهدُ على ضخ دولارات من قبل الزوار لاسيما المغتربين اللبنانيين، وأضاف: "لا يمكن نسيان أمر أساسي هو أنّ رواتب ومعاشات القطاع العام تُودع في مصرف لبنان من قبل الدولة بالليرة
اللبنانية
، فيما يقوم
البنك المركزي
بعد ذلك بتأمين الدولارات لتسديد الرواتب".
أيضاً، يقول غبريل إن "مصرف لبنان يؤمن للدولة دفعات شهرية على الديون الخارجية لدى المؤسسات في الخارج مثل
البنك الدولي
"، مشيراً إلى أن هناك
ديناً
خارجياً بـ2 مليار دولار، وذلك بمعزل عن سندات اليوروبوندز المستحقة على لبنان.
لذلك، يقول غبريل إن المنحى هو ارتفاع، لكن التراجع لا يستدعي أي قلق، وبالتالي يجب النظر إلى الصورة الكاملة التي أظهرت مراكمة مصرف لبنان لاحتياطاته من العملات الأجنبية في خلال السنوات الأخيرة الماضية.
المصدر:
لبنان 24
بشأن "الدولار".. هذه سياسة مصرف لبنان
Lebanon 24
بشأن "الدولار".. هذه سياسة مصرف لبنان
16/10/2025 11:40:00
16/10/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ضبط "دولارات مزيفة".. ما المطلوب من مصرف لبنان؟
Lebanon 24
بعد ضبط "دولارات مزيفة".. ما المطلوب من مصرف لبنان؟
16/10/2025 11:40:00
16/10/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان "سينتظر التوقيت المناسب"
Lebanon 24
مصرف لبنان "سينتظر التوقيت المناسب"
16/10/2025 11:40:00
16/10/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يستغرب الحملات عن شطب الودائع: قانون الفجوة ينظفها من "الشوائب"
Lebanon 24
مصرف لبنان يستغرب الحملات عن شطب الودائع: قانون الفجوة ينظفها من "الشوائب"
16/10/2025 11:40:00
16/10/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجالية اللبنانية في كندا تقف سدًّا منيعًا في وجه محاولات التشويه
Lebanon 24
الجالية اللبنانية في كندا تقف سدًّا منيعًا في وجه محاولات التشويه
04:30 | 2025-10-16
16/10/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
Lebanon 24
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
04:34 | 2025-10-16
16/10/2025 04:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام يستكمل جولته في صيدا ويزور المستشفى الحكومي
Lebanon 24
سلام يستكمل جولته في صيدا ويزور المستشفى الحكومي
04:30 | 2025-10-16
16/10/2025 04:30:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس مستقر.. وضباب متوقع على المرتفعات مساء الجمعة
Lebanon 24
الطقس مستقر.. وضباب متوقع على المرتفعات مساء الجمعة
04:20 | 2025-10-16
16/10/2025 04:20:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل
04:18 | 2025-10-16
16/10/2025 04:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
حُسمَ الأمر بشأن "مياه تنورين".. إقرأوا هذا الخبر
16:39 | 2025-10-15
15/10/2025 04:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
Lebanon 24
بعد "أزمة مياه تنورين"... هذا ما يفعله مواطنون
07:55 | 2025-10-15
15/10/2025 07:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
Lebanon 24
فيديو من الضاحية.. رجلٌ يعتدي على زوجته بوحشية!
16:27 | 2025-10-15
15/10/2025 04:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
Lebanon 24
نتنياهو مريض.. والحكومة الإسرائيليّة تكشف حالته الصحيّة
09:12 | 2025-10-15
15/10/2025 09:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
Lebanon 24
"كنا أمام خيارين".. هذا ما قاله وزير الصحة عن ملف مياه "تنورين"
06:45 | 2025-10-15
15/10/2025 06:45:50
Lebanon 24
Lebanon 24
04:30 | 2025-10-16
الجالية اللبنانية في كندا تقف سدًّا منيعًا في وجه محاولات التشويه
04:34 | 2025-10-16
الحجار من برجا: الحكومة ملتزمة ببسط سلطة الدولة على كامل مساحة الوطن بقواها الذاتية حصرا
04:30 | 2025-10-16
سلام يستكمل جولته في صيدا ويزور المستشفى الحكومي
04:20 | 2025-10-16
الطقس مستقر.. وضباب متوقع على المرتفعات مساء الجمعة
04:18 | 2025-10-16
بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء المقبل
04:17 | 2025-10-16
منتدى دعم المخفيين قسرًا: أداء القسم خطوة مهمة لإعادة المخطوفين
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
16/10/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
16/10/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
16/10/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
