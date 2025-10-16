Advertisement

لبنان

"دولارات" مصرف لبنان تتراجع.. ما السبب؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
16-10-2025 | 01:45
سجلت أصول احتياطي مصرف لبنان بالعملات الأجنبية في نهاية شهر أيلول الماضي 11.75 مليار دولار مقارنة بـ11.83 مليار دولار في منتصف الشهر ذاته، علماً أن الاحتياطي كان في نهاية شهر آب الـ2025 قد وصل إلى 11.67 مليار دولار.
التراجع الذي تم تسجيله كان لافتاً، فما السبب وراء ذلك؟ 
الخبير الاقتصادي والمالي نسيب غبريل يقولُ لـ"لبنان24" إن التراجع الذي حصل عادي ولا يؤدي إلى قلق، مشيراً إلى أن الاحتياطات لا تأخذ بشكل دائم المنحى التصاعدي، فهي يمكن أن تتراجع قليلاً بشكلٍ طفيف وهذا أمرٌ ليس غريباً.
وعن الأسباب التي أدّت إلى هذا التراجع، يقول غبريل إنه في النصف الثاني من شهر أيلول الماضي، انتهى موسم الاصطياف في لبنان الذي يشهدُ على ضخ دولارات من قبل الزوار لاسيما المغتربين اللبنانيين، وأضاف: "لا يمكن نسيان أمر أساسي هو أنّ رواتب ومعاشات القطاع العام تُودع في مصرف لبنان من قبل الدولة بالليرة اللبنانية، فيما يقوم البنك المركزي بعد ذلك بتأمين الدولارات لتسديد الرواتب".
أيضاً، يقول غبريل إن "مصرف لبنان يؤمن للدولة دفعات شهرية على الديون الخارجية لدى المؤسسات في الخارج مثل البنك الدولي"، مشيراً إلى أن هناك ديناً خارجياً بـ2 مليار دولار، وذلك بمعزل عن سندات اليوروبوندز المستحقة على لبنان.
لذلك، يقول غبريل إن المنحى هو ارتفاع، لكن التراجع لا يستدعي أي قلق، وبالتالي يجب النظر إلى الصورة الكاملة التي أظهرت مراكمة مصرف لبنان لاحتياطاته من العملات الأجنبية في خلال السنوات الأخيرة الماضية.





المصدر: لبنان 24
